Shawn Mendes et Camila Cabello confirment leur séparation après deux ans en couple

La pire des nouvelles est arrivée ce mercredi pour les fans de Shawn Mendes et Camila Cabello. Et c’est que le couple star qui a su conquérir tout le monde dans chacune des présentations, ont annoncé leur rupture via Instagram, générant une énorme déception chez ses followers qui ne s’attendaient pas du tout à la déclaration. !Sachez tout ce que les protagonistes de cette histoire ont dit !

C’est à travers les histoires du réseau social que les deux ont publié un texte cosigné. Sans utiliser d’images et sur fond noir, les chanteurs ont écrit : «Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse”. Cependant, ils ont surtout souligné que l’amour n’est pas encore fini pour eux : « Notre amour mutuel comme les humains d’aujourd’hui sont plus forts que jamais”.

Camila et Shawn se connaissent depuis des années, mais ce n’est que lorsque 2019 -Avec elle déjà en soliste et lui cassant tous les classements avec ses singles- ce qui a officialisé leur relation. En juillet de la même année, après avoir sorti la vidéo de Mademoiselle, ils ont commencé à se présenter publiquement et pour partager votre vie avec des images sur Instagram. C’est pourquoi nombre de ses followers se sentaient déjà impliqués dans l’histoire et vivent maintenant avec une grande tristesse la nouvelle de leurs idoles.

En ce sens, Mendes et Cabello ont souligné dans leur brève déclaration : «Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous resterons meilleurs amis. Nous apprécions grandement votre soutien depuis le début et à l’avenir.”. Shawn lui-même a dit il y a des mois : «Elle est l’une de mes meilleures amies depuis que j’ai 15 ans. Je sais que nous sommes très jeunes, mais je pense quand tu rencontres quelqu’un de spécial, tu le sens au fond de toi”.

C’est précisément ce qui a surpris les fidèles du couple : les raisons de la séparation sont inconnues mais il est vrai que jusqu’à il y a quelques jours, ils ont été vus très proches les uns des autres comme d’habitude. En fait, ils ont publié dans Halloween une image célébrant le jour des morts habillée avec le thème. Sera-ce votre dernière pause?

