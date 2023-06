Des parents surprennent leurs filles avec une sœur après qu’un appel inattendu leur a permis d’avoir une nouvelle petite fille

Les parents texans Shane et Kasi Pruitt travaillaient depuis 10 mois pour donner une autre petite sœur à leurs filles, mais ont finalement pu tenir leur promesse après qu’un appel téléphonique les a conduits à un hôpital où ils pouvaient venir la chercher.

Gardant le secret au cas où les choses tourneraient mal, ils ont pu se faufiler à l’hôpital, récupérer leur nouvelle petite fille et surprendre leurs filles, Raygen et Harper, en capturant toute l’interaction devant la caméra et en la publiant en ligne.

Leurs parents ont partagé les adorables réactions de leurs filles envers leur sœur nouvellement adoptée.

En août 2017, Shane Pruitt a publié une vidéo intitulée « Réaction de nos filles à la rencontre de leur petite sœur adoptée » – le clip d’une minute montrait leurs filles Raygen et Harper réagissant à leur mère entrant avec une petite fille nouveau-née qu’ils venaient d’adopter.

Avec Shane derrière elle, Kasi ouvre la porte moustiquaire et entre dans leur maison, marchant dans un salon vide avant de repérer ses enfants dans la cuisine et de dire « Qu’est-ce que vous faites? »

Raygen et Harper semblaient avoir préparé de la nourriture pour cuisiner dans la cuisine, alors Kasi demande une fois de plus ce qu’ils font pendant que Shane appelle leurs noms pour attirer leur attention.

Harper, 6 ans, crie « tu te moques de moi !? » avant que Raygen ne demande calmement « qu’est-ce que c’est? »

« C’est ta nouvelle petite sœur », répond Kasi, amenant les deux filles à commencer à sauter de joie, à serrer leur mère dans leurs bras et à partager ce doux moment. Raygen se met à pleurer, serre sa mère dans ses bras et lui demande si elle peut tenir sa petite sœur nouveau-née. Kasi dit que bien sûr, elle le peut, tandis que Shane et Raygen parlent de sa beauté.

Shane et Kasi Pruitt essayaient d’adopter un enfant depuis 10 mois.

Selon ABC News, les Pruitt avaient suivi le processus d’adoption au cours des 10 derniers mois jusqu’au 25 juillet 2017 – la veille de la prise de la vidéo de Shane. Ils n’avaient rien entendu jusqu’au moment où ils ont reçu un appel leur disant qu’il y avait une petite fille qu’ils pouvaient adopter à l’hôpital.

Le lendemain matin, ils se sont rendus à l’hôpital pour rencontrer les parents biologiques du bébé et ont ramené leur nouvelle petite fille à la maison. Comme ils n’ont pas eu le temps de le dire à Raygen et Harper ou à leurs deux autres enfants, Titus, 4 ans, et Elliot, 20 mois (tous deux également adoptés), ils ont décidé de filmer la vidéo et de les surprendre .

Cela ne signifie pas, cependant, qu’ils n’anticipaient pas ce moment. « Nous savions qu’ils seraient excités parce qu’ils posaient des questions à ce sujet tous les jours », a déclaré Shane, ajoutant que leurs réactions étaient « correspondantes à leur personnalité ».

« Harper, nous disons qu’elle est très épicée [and] Raygen aime prendre soin des autres.

Shane a partagé la vidéo sur tous leurs réseaux sociaux et a été choqué d’apprendre à quelle vitesse elle est devenue virale, en disant: « Sur toutes ces vues, probablement 200 sont celles de nos filles qui regardent

« Si cela brille beaucoup sur l’adoption et encourage d’autres familles à se mobiliser et à être des parents adoptifs ou à adopter, alors c’est la victoire ultime », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils se sentaient humbles et ravis d’être maintenant une famille de sept.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.