Best of State of Play – les annonces les plus importantes et les faits saillants du salon Sony

Chez Sony État des lieux-Show hier soir, des tonnes de nouvelles bandes-annonces ont été montrées. En plus de toute une série d’annonces pour PS VR 2 il y a eu diverses révélations de dates de sortie, de tout nouveaux jeux PS5 et bien plus encore.

Tout ce qui a été montré au State of Play hier

Suicide Squad: Tuez la Justice League

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Suicide Squad: Tuez la Justice League Le créateur de « Batman : Arkham City », Rocksteady, a reçu deux vidéos détaillées. Vous pouvez jouer seul ou avec jusqu’à trois amis en coopération et le tout ressemble à un jeu de service classique.

Vous devez toujours être en ligne, même en mode solo. Pour plus d’informations, consultez ce regard sur les coulisses sur YouTube.

Tchia

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Tchia a obtenu une nouvelle bande-annonce, mais aussi enfin une date de sortie. L’aventure en monde ouvert inspirée de la Nouvelle-Calédonie, remplie d’humour et de mécanismes de jeu inhabituels, sortira le 21 mars 2023 sur PC, PS4 et PS5.

Porte de Baldur 3

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Porte de Baldur 3 sortira sur PS5 en même temps que la version PC, le 31 août. La nouvelle bande-annonce révèle apparemment le principal antagoniste et montre, entre autres, que le mode coopératif fonctionne en écran partagé comme « Divinity : Original Sin » 1 et 2.

combattant de rue 6

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

combattant de rue 6 montre les trois personnages Lily, Zangief et Cammy dans la nouvelle bande-annonce de gameplay. Les deux derniers devraient être familiers aux fans de la série depuis un bon moment, Lily est une nouvelle venue. Au total, 18 personnages devraient être disponibles pour la sortie du 2 juin 2023.

Resident Evil 4

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Le Remake de Resident Evil 4 a également reçu une nouvelle bande-annonce de gameplay au State of Play de Sony. Cela se passe vraiment aux choses sérieuses et la nouvelle édition sortira le 24 mars 2023.

humanité

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

humanité devrait être l’une des nouvelles annonces les plus surprenantes de l’état des lieux. Le nouveau jeu des créateurs de « Tetris Effect » est également livré avec un cadre et un gameplay très inhabituels. Cela semble très prometteur et inutilisé! Il sortira sur PS5, PSVR2, PS4 et PSVR en mai 2023.

Sous vos yeux

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Sous vos yeux: Le jeu primé où vous contrôlez en un clin d’œil obtient une version PSVR2. Bien sûr, cela correspond parfaitement au suivi oculaire du casque Sony.

Destiny 2 Lightfall et plus : cela a été montré à l’état des lieux

Quels ont été vos moments forts du Sony State of Play d’hier ? Qu’attendez-vous le plus ? Qu’espériez-vous d’autre ?