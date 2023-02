Die for You, c’est le remix d’Ariana Grande et The Weeknd : paroles

célébrités

Ariana Grande et The Weeknd se sont à nouveau associés pour rééditer Die For You avec un remix.

©Getty ImagesAriana Grande et The Weeknd avaient déjà collaboré sur Save your Tears (2020)

Comme on l’avait supposé il y a quelques jours, Ariana Grande a de nouveau collaboré avec The Weeknd et cette fois c’était pour l’une des chansons du chanteur canadieneh bien ils se sont réunis pour un remix de mourir pour vous et ici nous vous disons comment ça sonne et ce que disent les paroles dans la partie d’Ari.

mourir pour vous est une des chansons de l’album starboyà partir de 2016 et plus de six ans plus tard une nouvelle version arrive dans laquelle Ariana Grande a inclus son style et ses notes aiguës au rythme de The Weeknd. Dès la première minute, les notes aiguës de Grande peuvent être entendues.

+ Paroles du remix de Die For you par The Weeknd et Ariana Grande

Les paroles originales exprimées par The Weeknd restent les mêmes tandis que les paroles d’Ariana disent, traduites de l’anglais : « Je dois trouver des moyens de rester concentré sur ce que j’ai à faire ; Mais bébé c’est si dur quand je suis près de toi et oui je te blâme« .

Ariana chante également un couplet interprété par The Weekend. et qui dit : « Tu sais que je ne peux pas faire semblant maintenant ou jamais et tu laisses entendre que nous pourrions être mieux ensemble ; ensemble toi moi, oui je sais que tu le fais. Je sais ce que tu penses, je le vois dans tes yeux, tu détestes me vouloir, je déteste quand tu pleures. Ça ne marche pas, parce que je sais que tu es parfait et que tu le mérites. je ne peux pas partir« .

Les voix d’Ariana Grande et de The Weeknd se rejoignent pour chanter à l’unisson : « Malgré ce que nous traversons et qui te fait te sentir seul, tu dois juste savoir que je mourrais pour toi (…) La distance et le temps entre nous ne changera jamais ma façon de penser, car je mourrais pour toi« .

