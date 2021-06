7 films de voyage dans le temps à regarder ce week-end

UGREEN Support Téléphone Bureau Réglable Stand Téléphone Pliable Dock Téléphone Compatible avec iPhone 12 Mini Pro Max Se 2020 11 Pro XS XR 8, Galaxy S21 Ultra Note 20 A20e A51, Redmi Note 10 (Noir)

[ Compatibilité Universelle ] Support Téléphone Bureau est compatible avec iPad Mini (toutes les séries), iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini/ SE 2020/ XR/ XS/ 8/ 8+, Galaxy A20e/ A51/ M31/ S20/ Note 10/ S10/ S9/ S8/ A10, Redmi Note 10/ Note 9/ Note 8/ Note 8 Pro/ Mi 10/ Mi Note 10, E-readers et tous les appareils de taille 4 - 7,9 pouces. Ce stand téléphone portable peut tenir un téléphone avec son housse de protection. [ Stable et Réglable ] Stand Téléphone est doté de pièces en caoutchouc antidérapant pour protéger l'appareil contre les rayures et les glissades. Lorsque votre appareil est dessus, il ne bouge pas d'un poil et n'abîme pas vos meubles et appareils. Avec une inclinaison 0 - 100°, il est facile de régler plusieurs angles pour une vue parfaite. Idéal pour soulager les tensions cervicales. [ Rôles Multiples ] Porte Téléphone Bureau peut être utilisé pour regarder des vidéos, lire les recettes dans la cuisine, passer des appels en visio avec votre famille ou vos amis, assister à des réunions en ligne, travailler dans le bureau ou télétravailler chez vous pendant cette période spéciale, même répondre aux SMS sur votre mobile, etc. Il est assez stable, c'est un vrai gadget pour se libérer les mains. [ Pliable et Portable ] Support Téléphone est de petite taille (95*85*7,5mm) et pliable, une fois replié, il ne prend pas de place. Donc facilement transportable dans le sac lorsque vous partez en week-end ou en voyage. Vous pouvez le mettre dans un sac à dos ou un sac de sport, il est comme un ami qui peut vous accompagner tous les jours. [ Facile à Utiliser ] Dock Téléphone est facile à utiliser, mettez simplement votre téléphone sur le support, il joue le rôle immédiatement. De plus, il est fait de matériau respectueux de l'environnement, il ne nuira pas à la santé humaine.