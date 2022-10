Star+ : comment va The Manager, la nouvelle série avec Guillermo Francella

Le catalogue de Étoile+ s’apprête à ajouter à son catalogue une nouvelle production créée en Argentine. C’est une histoire créée par le duo Mariano Cohn et Gaston Dupratderrière des histoires comme celles de le citoyen distingué Soit le travail de ma viequi avait déjà lancé une série sur cette plateforme diffusion Il y a quelques semaines, Limbobien que celui qui arrivera maintenant ait un ton complètement différent.

On parle de Le chargéune nouvelle série qui aura Guillaume Francella comme son protagoniste. Cet artiste avait déjà travaillé avec le duo de cinéastes argentins sur le film le travail de ma vieoù il a partagé une affiche avec Louis Brandoni et il a dû incarner un conservateur d’œuvres d’art devenu un escroc sans précédent. Cette fois, le rôle ne sera pas très différent sur le plan moral.

Dans Le chargéla nouvelle série de Étoile+, Guillaume Francella interprète Élysée, l’employé d’un immeuble avec des propriétaires à haut pouvoir d’achat dont la vie est sur le point de prendre un tournant radical. Commandé par l’un des habitants de l’immeuble, l’avocat Matias ZambranoIls essaieront de tirer Élyséeengager une entreprise de nettoyage, démolir la petite maison sur la terrasse et y construire une salle polyvalente et une piscine.

Découvrir le plan des habitants de l’immeuble, Élysée Il commencera à concevoir un plan pour manipuler tous les propriétaires et les amener à se rallier à lui, afin qu’il n’ait pas à être renvoyé et qu’il puisse conserver à la fois son travail et la maison dans laquelle il vit. La première saison sera composée d’un total de 11 épisodes d’une durée moyenne de 30 minutes. De plus, un deuxième versement est déjà en cours, bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé par Étoile+.

+Qui sont les autres personnages de The Manager

A ceux déjà cités Eliseo (Francella) et Matías Zambrano (Gabriel « Puma » Goity) huit autres personnages centraux doivent être ajoutés, dont les histoires passeront par les plans du protagoniste. Ils sont:

Paola (Moro Anghileri)

Une nounou qui s’occupe de Thiago et d’où Élysée il est secrètement amoureux.

Miguel (Gaston Cocchiarale)

L’assistante de Élysée qui finit par faire tous les travaux que le manager ne veut pas faire.

Gabriel (Dario Barassi)

L’agent de sécurité qui garde un immeuble voisin et qui devient un confident de Élysée.

Dona Beba (Pochi Ducasse)

Le plus ancien propriétaire de l’immeuble et quelqu’un qui pourrait hériter d’une fortune de Élysée.

Jordi (Martin Seefeld)

Un homme qui prétend être le petit-fils de boisson et qui devient l’ennemi de Élysée à la recherche de cet héritage.

Tatiana YrigoyenMirta Busnelli

Un artiste plasticien qui a su être une star et qui est aujourd’hui oublié.

Florence (Maléna Sanchez)

Une architecte qui est en couple avec un médecin mais qui la trompe avec une autre femme.

Enrique Salustri comme Jorge D’Elia

Un brigadier qui purge sa peine en résidence surveillée et qui est l’un des habitants les plus redoutés de l’immeuble.

