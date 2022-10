Qu’est-il arrivé à la vie d’Adela Noriega, la mystérieuse actrice mexicaine

CÉLÉBRITÉS

Cela fait 14 ans qu’elle n’a pas été vue dans Fire in the Blood. Est-il réapparu sur les réseaux sociaux ?

©IMDBAdela Noriega a joué dans la telenovela María Isabel.

A plusieurs reprises, les fans de Adèle Noriega Ils ont affirmé l’avoir vue sur des images qui prouvent qu’elle se déplace toujours dans les lieux publics. Mais la vérité est que depuis quitté le monde du divertissementseules de fausses photographies ont été partagées qui collaborent avec le spéculation. Où est la célèbre actrice mexicaine ? Pourquoi avez-vous décidé de vous retirer au meilleur moment de votre carrière ? Ici, nous vous disons!

Né en 1969, dans le Mexico, Adela a commencé ce qui allait être sa longue carrière à un très jeune âge. À seulement 12 ans, elle a été découverte par un découvreur de talents et à partir de ce moment, elle a commencé à travailler sur des publicités et des vidéoclips, pour finalement faire le grand saut vers la télévision. Pendant 20 ans, il a participé à des productions telles que quinceanera, Maria Isabel Oui Guadeloupe.

Son dernier projet a suscité un énorme mystère autour de ses allées et venues. Dans 2008faisait partie de la telenovela à succès intitulée Feu dans le sang. Après s’être fait passer pour Sophie Elizondo Acevedo, l’actrice a décidé de fuir les regards du public pour opter pour un profil totalement anonyme. Depuis, il n’a pas repris le travail d’acteur et a complètement perdu le fil de sa vie. Ceci, sans aucun doute, a poussé les fans à commencer par les spéculations et à répandre des théories du complot.

Apparemment, la raison pour laquelle il aurait pris cette décision difficile est pour une idylle plus qu’interdite. Bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé, pendant des années, il y a eu des spéculations sur une liaison extraconjugale avec Carlos Salinas de Gortari, qui était alors président du Mexique. Certaines versions prétendent qu’ils ont même eu un fils ! Cependant, aucun de ses protagonistes n’a précisé si cela s’était réellement produit.

Où est-il exactement maintenant ? Plus d’une fois par an, des images sont diffusées qui prétendent l’avoir vue en vacances dans différents pays d’Amérique latine. Cependant, le journaliste Gustavo Adolfo Infante a fait remarquer qu’Adela Noriega vivrait à PolancoMexico, et qui évite même de sortir de son appartement pour préserver à tout prix l’anonymat qu’il a réussi à protéger de 2008 à nos jours.

