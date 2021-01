Doctor Who: Devrait-il s’agir d’un univers élargi?

Après quelques décennies d’inactivité, BBC aurait pris la décision de revenir à la télévision « Docteur Who« Sous la supervision de Russell T. Davies, qui réfléchit maintenant à son travail, assurant qu’il aurait été bien en avance sur son temps d’essayer de construire un univers partagé autour d’elle.

Alors que Davies était en charge, BBC lancerait deux spin-offs de la série. Le premier d’entre eux, « Torchwood« Conviendrait à un public plus mature, tout en »Les aventures de Sarah Jane«C’était une série d’aventures qui cherchait à divertir un public plus enfantin.

Les efforts de Davies étaient similaires à des franchises comme Marvel, Star Wars ou Star Trek, qui présentent divers produits qui cherchent à se développer respectivement avec des histoires variées. «J’étais en train de diriger un empire. Et par Dieu, je l’ai fait dix ans trop tôt, non? » Davies à Radio Times.

Le producteur assure avoir accordé une attention particulière aux annonces faites par Disney pour merveille et Guerres des étoiles en décembre dernier, y compris un grand nombre d’actions en direct et de séries animées, de films et de mini-séries, tout en maintenant la conviction que c’est ainsi que Docteur Who il devrait mener ses opérations, quoique à une plus petite échelle.

«Il devrait y avoir une chaîne Docteur Who maintenant », dit-il Davies. «Vous regardez ces publicités Disney pour toutes ces nouvelles émissions de télévision. Guerres des étoiles et merveille et vous pensez que nous devrions annoncer ‘Les aventures de Nyssa‘ou’Le retour de Donna Noble‘et vous devriez avoir le onzième et le onzième Docteur ensemble dans une série de dix épisodes ».

Même si BBC a abandonné l’idée de continuer à produire des histoires sur ses personnages secondaires, l’univers narratif de Docteur Who continuerait à se développer grâce à Productions de grande finition, qui ont continué à faire des productions au format audio, ce qui, à ce stade, sa possible adaptation à la télévision semble peu probable.

Même comme ça, Davies ne perd pas espoir, soulignant l’expansion récente de Star Trek comme signe que tout est possible dans l’industrie du divertissement. Après son départ de la série, BBC J’essaierais lors de la participation de Peter Capaldi comme Le docteur lancer un spin-off supplémentaire, « Classe« , Qui ne dépasserait pas la première saison à l’antenne.