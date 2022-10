Qui est Kim Yoo-jung, le protagoniste de « A Girl of the 20th Century »

Réalisé et écrit par Bang Woo-ri, « Une fille du 20ème siècle » (« 20th Century Girl » en anglais) est un film sud-coréen dont la première a eu lieu le 21 octobre 2022 sur Netflix. Le drame romantique met en vedette Kim Yoo-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo et Roh Yoon-seo.

« Une fille du 20ème siècle » suit une adolescente qui, en 1999, commence à suivre un garçon pour aider sa meilleure amie, follement amoureuse de lui, jusqu’à ce qu’elle se retrouve impliquée dans une histoire d’amour bien à elle.

Le tournage de « Une fille du 20ème siècle » a eu lieu à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord, d’octobre à décembre 2021. Parmi les acteurs qui font partie de cette production figure Kim Yoo Jung, qui joue Na Bo-ra. Qui c’est celle la? Ici, nous vous disons.

« A Girl of the 20th Century » a été présenté en première au Festival international du film de Busan le 6 octobre 2022 (Photo : Netflix)

QUI EST KIM YOO-JUNG ?

Kim Yoo-jung est une actrice et mannequin sud-coréenne. Elle est connue pour être la protagoniste adolescente de séries telles que « Moon Embracing the Sun » (2012), « May Queen » (2012), « Angry Mom » ​​(2015) et « Love in the Moonlight ».

Elle est membre de l’agence Awesome Entertainment. Depuis ses débuts en 2003, elle est devenue l’une des actrices enfantines les plus connues de Corée. Elle était considérée comme la petite sœur de la Corée du Sud et était classée 8e dans la liste Forbes des célébrités puissantes en Corée du Sud, étant la plus jeune à figurer dans le Top 10 à 17 ans.

Kim Yoo-jung a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de quatre ans. Au moment où il était en 5e année, Kim avait déjà participé à 13 séries et 15 films. En 2008, elle a reçu son premier prix d’actrice pour « Meilleur enfant actrice » pour la série Iljimae.

Kim Yoo-jung est née le 2 septembre 1999 à Séoul, en Corée du Sud (Photo : Kim Yoo-jung/Instagram)

Il est devenu populaire en 2012 en jouant dans le drame « Moon Embracing the Sun ». Elle a continué à être bien commentée dans des séries comme « May Queen » (2012)12 et dans le film « Commitment » de 2013 avec un personnage secondaire, ainsi que « Golden Rainbow » (2013).

En 2014, elle a joué un adolescent violent dans Thread of Lies acclamé par la critique.

Non seulement elle a une carrière d’actrice réussie, mais elle a également été l’animatrice de l’émission musicale « Inkigayo » de novembre 2014 à avril 2016.

Parmi les productions sur lesquelles Kim Yoo-jung a travaillé figurent « Angry Mom » ​​(2015), « Love Cells » (2015), « Moonlight Painted by Clouds » (2016), « Because I Love You » (2017), « Clean with Passion pour l’instant » (2018), « Dépanneur Saet Byul » (2020) et « La huitième nuit » (2021).

Kim Yoo-jung a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de quatre ans (Photo : Kim Yoo-jung/Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE KIM YOO-JUNG

Nom de naissance : Kim Yoo-jung.

Lieu de naissance : Séoul, Corée du Sud.

Date de naissance : 2 septembre 1999.

Âge : 23 ans.

Nationalité : sud-coréenne.

A étudié à: École primaire de Daehwa

Profession : actrice et mannequin

Années d’activité : depuis 2004

Agence : Awesome Entertainment

