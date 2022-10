47 Ronin Sequel obtient la date de sortie, la bande-annonce et l’affiche de Netflix

La suite surprise de l’épopée fantastique d’arts martiaux dirigée par Keanu Reeves en 2013, 47 Ronin, a maintenant reçu une date de sortie de Netflix. Titré Lame des 47 Roninle suivi devrait maintenant débarquer sur la plateforme de streaming le 25 octobre (via DiscuterFilm) et se déroulera 300 ans après les événements du premier film.





Au cas où vous les auriez manqués, une bande-annonce et une affiche ont également été publiées depuis (via Twitter) pour Lame des 47 Roninqui taquinent tous deux l’action de style samouraï et les traditions fantastiques à venir.

Une suite à 47 Ronin a été annoncé en août 2020, avec Lame des 47 Ronin devrait sortir environ 9 ans après la sortie originale. Réalisé par Ron Yuan, à partir d’un scénario co-écrit par John Swetnam, Aimee Garcia et AJ Mendez, Lame des 47 Ronin ne mettra pas en vedette Keanu Reeves, ni aucun des acteurs du film original, la suite se précipitant dans le futur. Lame des 47 Ronin continuera l’histoire des anciens guerriers japonais Rōnin, reprenant 300 ans après 47 Roninet plonger le public dans un monde moderne où les clans de samouraïs existent dans le plus grand secret.

Lame des 47 Ronin sera dirigé par la star de Jupiter’s Legacy, Anna Akana, avec le casting de soutien composé de Teresa Ting, Mike Moh, Dustin Nguyen, Yoshi Sudarso, Chris Pang et l’icône des arts martiaux du film B et John Wick : Chapitre 3 – Parabellum vedette Mark Dacascos.





L’original 47 Ronin était une bombe coûteuse au box-office

L’émergence d’une suite à 47 Ronin est une grande surprise, étant donné que le film original était une bombe coûteuse au box-office. Basé très librement sur la légende japonaise, le premier 47 Ronin suit la star de John Wick, Keanu Reeves, dans le rôle de Kai, un paria mi-japonais, mi-anglais adopté par la maison de Lord Asano, qui rejoint les Ronin. Lorsque Lord Asano est puni pour avoir blessé son rival Lord Kira et qu’on lui demande de commettre un seppuku, Kai et les autres samouraïs se rendent compte que leur maître n’était pas fautif et se mettent à se venger de Lord Kira.

47 Ronin a été accueilli avec des critiques féroces à sa sortie, qui ont visé ses personnages unidimensionnels et son approche ennuyeuse du matériau. 47 Ronin n’a rapporté que 151 millions de dollars par rapport à son budget total de 175 millions de dollars, ce qui en fait une bombe au box-office et qui a laissé Universal dans le rouge pour l’année. 47 Ronin était considéré comme l’une des plus grosses bombes au box-office de 2013, en fait, ce qui rend plus surprenant qu’une suite ait été éclairée toutes ces années plus tard.

47 Ronin a attiré un public ces dernières années, ce qui a sans doute amené le studio à penser qu’une suite près d’une décennie plus tard serait une bonne idée. Si rien d’autre, le réalisateur Ron Yuan ne peut attendre que le public voie ce manège de sensations fortes cyber-punk, Samurai. « Je suis incroyablement excité de travailler avec Universal et l’équipe de production sur ce film mêlant les genres, les arts martiaux, l’action, l’horreur et le cyber-punk », a déclaré le cinéaste lors de l’annonce du projet. « Ce sera une course à sensations amusante, intense et suralimentée pour les téléspectateurs du monde entier. »

Lame des 47 Ronin devrait sortir en numérique et Blu-ray le 25 octobre 2022 et sera diffusé en streaming en tant que film original Netflix.