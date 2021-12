L’impact réel des pièges seuls à la maison

Il n’y avait aucune blessure que le jeune Kevin McAllister jugeait trop brutale pour infliger aux Wet Bandits – également connus sous le nom de Harry et Marv – une poignée de porte brûlante, balançant des pots de peinture en métal vers la tête et n’oublions pas qu’il a mis du goudron sur ses escaliers, sachant le le cambrioleur potentiel devrait enlever ses chaussures, suivi d’un clou qui traverse le pied de Marv. Des niveaux incroyables de génie maléfique, si vous voulez mon avis.

Mais si, comme moi, vous avez maintenant grandi et vous êtes demandé combien de dégâts Kevin aurait réellement causé à Harry et Marv dans Seul à la maison, alors vous n’êtes pas seul.

En fait, YouTuber Jake Roper était si curieux qu’il a demandé l’aide d’une poupée balistique pour examiner trois des pièges que Kevin a exécutés sur les Wet Bandits – et a finalement répondu à la question séculaire : Harry et Marv auraient-ils survécu ?

Jetant un pot de peinture en métal de 13 lb au-dessus des escaliers et dans la tête du mannequin balistique, Jack explique : 13 lb gallon de peinture qui vient à votre visage à 20 mph.

« C’est six fois plus que la force nécessaire pour vous casser le nez. Votre tête reculerait à 266G, ce qui signifie qu’il y a 100 % de chances que vous soyez assommé et 42 % de chances que votre crâne se fissure. »