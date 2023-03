Star+ : combien d’épisodes « Ringo. gloire et mort »

streaming

Fin mars, une nouvelle série inspirée d’une figure sportive argentine comme Ringo Bonavena arrivera sur Star+.

© IMDbRingo. Gloire et mort.

Entre les années 1960 et 1970, la boxe argentine figure parmi les poids lourds qui ont marqué son empreinte grâce au charisme et à l’humour qui le caractérisent. Il s’agit de Oscar Natalio Bonavenacommunément appelé Ringo Bonavena (en raison de sa ressemblance supposée avec Ringo Star de les Beatles). Étoile+ portera son histoire sur le petit écran.

Depuis le 24 mars, Étoile+ mettra à la disposition de ses utilisateurs la première saison complète de « Ringo. gloire et mort », la série s’est concentrée sur l’ascension et la chute de ce célèbre boxeur argentin. Avec un seul épisode confirmé, cette mini-série comprendra un total de sept épisodes.

Le premier chapitre de « Ringo. gloire et mort » Cela va durer près d’une heure. Pour le reste des six épisodes, la moyenne tombera à environ 40 minutes par partie. Toute la saison sera découpée en deux chronologies où l’on apprendra, d’une part, comment il en est venu à se positionner dans le monde de la boxe, et d’autre part, comment il a tout perdu.

Jerónimo Giocondo Bosia (Ringo Bonavena), Delfina Chaves (Dora Raffa de Bonavena), Lucila Gandolfo (Sally Conforte), Thomas Grube (Joe Conforte), Connie Isla (Tracy) et Pablo Rago (Bautista Rago)sont quelques-uns des principaux acteurs de « Ringo. gloire et mort ». La série a été réalisée par Nicolas Pérez Veiga.

+Où « Ringo. gloire et mort »

Bien qu’une grande partie de la vie Ringo Bonavena a eu lieu entre New York et Reno, Nevada, aux États-Unis, et tout cela est montré dans « Ringo. gloire et mort », la série n’a pas été tournée en Amérique du Nord. La production de Étoile+ Il a choisi des lieux en Argentine pour recréer ces espaces dans les villes de Buenos Aires et Mendoza.

