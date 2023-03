La première de la saison 3 de Mandalorian révèle ce qui arrive à Cara Dune

Le nouvel épisode de The Mandalorian explique l’absence de Cara Dune dans les séries à l’avenir.

Alerte spoiler : Cette histoire contient des SPOILERS pour la première de la saison 3 de The Mandalorian.





Saison 3 de Le Mandalorien est arrivé, et une question brûlante a reçu une réponse dans le premier épisode. Après avoir joué le rôle de Cara Dune dans les deux premières saisons de la série, Gina Carano a été essentiellement renvoyée de la série par Disney en raison de son comportement controversé sur les réseaux sociaux. Il a été annoncé que Carano ne serait pas de retour en tant que Cara dans les saisons suivantes de la série, et c’était un peu un problème, car le personnage avait été un élément clé des deux saisons précédentes de Le Mandalorien.

Avec Carano parti, l’absence de Cara Dune allait devoir être expliquée pour que les téléspectateurs ne continuent pas à se demander ce qu’il était advenu du personnage. Dans le premier épisode de la saison 3, intitulé «Chapitre 17: L’apostat», Din Djarin (Pedro Pascal) se rend à Nevarro où il rencontre Greef Karga (Carl Weathers), qui est maintenant le haut magistrat. Greef informe Din que Cara a été recrutée par les forces spéciales de la Nouvelle République après avoir aidé à la capture de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans la saison 2. Avec Cara hors de la photo, Greef offre à Din la chance de servir de maréchal en son absence. .

FILM VIDÉO DU JOUR

Avant l’épisode, les producteurs exécutifs de l’émission ont expliqué comment l’émission aborderait la sortie de Carano. L’EP Rick Famuyiwa a déclaré à Deadline avant la première de la saison 3 que Cara Dune était une « grande partie » de Le Mandalorienet qu’ils savaient qu’ils devaient trouver la meilleure façon de gérer le départ soudain du personnage de la série.

« Cara a joué un rôle important et continue en tant que personnage à faire partie du monde », a-t-il déclaré. [Jon Favreau] pris le temps d’y réfléchir. C’était quelque chose qui a été discuté car nous savions que cela allait avoir un impact sur la série, mais en même temps, ce qui a été au cœur de la série, ce sont les deux personnages – Din Djarin et Grogu – donc finalement c’était comme un service de cela, et autour des Mandaloriens.

Dave Filoni a ajouté: «C’est une grande galaxie et nous y avons de nombreux personnages – de nombreux personnages se battent pour leur temps d’écran. Il faudra juste voir au fur et à mesure de la saison quelles sont les aventures, mais c’est un grand personnage, quelqu’un qui a été vital aux débuts de Din Djarin ; nous verrons s’il a évolué au-delà de cela.





Cara Dune est partie de l’émission télévisée, mais le personnage continue de vivre

Disney+

Gina Carano ne revient pas dans la série comme certains de ses fans l’avaient espéré, mais pour ce que ça vaut, l’envoi du personnage était respectueux. Cela vaut certainement mieux d’avoir une carte de titre révélant que Cara Dune était décédée sur le chemin du retour vers sa planète natale. Bien que pour les grands fans du personnage, l’absence de Cara se fera toujours sentir dans les prochains épisodes, même en sachant qu’elle fait toujours ce qu’elle fait le mieux, mais dans d’autres parties de l’univers.

Vous pouvez maintenant diffuser la première de la saison 3 de Le Mandalorien sur Disney+.