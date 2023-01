Liste des acteurs et personnages de « One Piece » de Netflix : qui est qui en live-action

Le live-action de « One Piece » c’est déjà une réalité. Et aux fans de l’histoire de Monkey D. Luffy et les Chapeaux de Paille Ils n’ont qu’à croire qu’un excellent travail sera fait, malgré l’histoire des adaptations de Netflix avec des acteurs en direct, comme le « Cowboy Bebop » annulé, que Shinchiro Watanabe lui-même n’a pas pu voir car il n’avait pas l’âme de son anime. . La même société de production, Tomorrow Studios, réalisera également la version du manga et anime par Eiichiro Oda. Bien qu’il n’y ait toujours pas de bande-annonce ou d’aperçu de ce que sera l’adaptation, la première image promotionnelle et une affiche avec l’annonce officielle du lancement du programme ont été publiées. Le casting est également connu.

Si Oda fait confiance, nous aussi. C’est la maxime qui se répète sur les réseaux sociaux à propos de le nouveau programme de « One Piece ». Le mangaka a rapporté, via Jump Festa, que a suivi de près la nouvelle série et Il est même satisfait des progrès.

Ce qui a été montré au public est la confection des lieux et des bateauxcomme le légendaire Aller joyeux, au Cap. Dans ces aspects au moins, les fans ont été enthousiasmés par la recréation de l’univers de « One Piece ». Ici vous pouvez voir comment les célèbres bateaux ont été assemblés :

Là où il y a encore eu des discussions, c’est au sujet de les acteurs derrière les personnages emblématiques de « One Piece ». Les premières impressions, bien sûr, sont dans les similitudes entre les acteurs et leurs rôles, et pour la plupart, il s’agit d’une acceptation par le fandom. Mais la caractérisation manque, comme on le voit dans les premières images montrées par Netflix. En attendant, on vous dit ici qui est qui dans le live-action.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DU LIVE-ACTION DE « ONE PIECE » ?

1. Inaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy

L’acteur mexicain Iñaki Godoy19 ans, a pour défi de donner vie à Singe de Luffy, le protagoniste de « One Piece ». Le jeune interprète a eu d’autres rôles de premier plan comme Bruno dans la série « Qui a tué Sarah ? de Netflix. Maintenant, c’est à son tour d’être le capitaine des Mugiwaras et le futur roi des pirates.

Iñaki Godoy posant avec une photo de Luffy (Photo : Iñaki Godoy / Instagram)

2. Mackenyu comme Roronoa Zoro

Mackenyu est l’acteur chargé d’être l’épéiste Roronoa Zoro, le commandant en second de l’équipage du Chapeau de Paille et l’un des plus emblématiques de la série. Il était le premier nakama de Luffy dans le manga et l’anime. L’acteur japonais, né aux États-Unis, a donné vie à Seiya dans le live-action de « Les chevaliers du zodiaque ».

Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro dans une image promotionnelle (Photo : Mackenyu / Instagram)

3. Jacob Gibson comme Usopp

Tandis que Jacob Gibson est Usopp dans la nouvelle série de « One Piece”. L’acteur américain devra interpréter la personnalité glissante et pleine de mensonges du Dieu Usopp, le tireur de l’équipage de Luffy et également l’un des personnages principaux de l’histoire d’Oda. Gibson est sorti en « L’anatomie de Grey »« The Resident », entre autres productions.

Jacob Gibson dans une affiche « Wanted » en tant qu’Usopp (Photo : Jacob Gibson / Instagram)

4. Emily Rudd comme Nami

actrice américaine Emily Rudd tient le rôle de Nami dans le live-action de « One Piece ». Et oui, la ressemblance est très évidente. L’interprète de 29 ans sera le navigateur du Mugiwara et l’une des premières personnes à rencontrer Luffy lors de son voyage à la recherche de One Piece. Rudd a eu des emplois sur « The Romanoffs », « Electric Dreams » et les deux derniers volets de la trilogie « Fear Street » en tant que Cindy Berman et Abigail.

Emily Rudd se faisant passer pour Nami pour les réseaux sociaux (Photo : Emily Rudd / Instagram)

5. Taz Skylar dans le rôle de Sanji

Pendant ce temps, l’acteur espagnol Taz Skylar dans le rôle de Sanji, le cuisinier amoureux des Chapeaux de Paille. Le natif de Tenerife, à 27 ans, a pour mission de recréer la force et la drôle d’attitude de Jambes noires. Skylar est apparu dans des films comme « Venom », « Villain », « The Lazarus Project », entre autres films.

Taz Skylar s’est entraîné pour faire les coups de pied volants de Sanji (Photo : Taz Skylar / Instagram)

6. Vincent Regan comme Garp

Vincent Regan a le personnage de Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy et un puissant amiral de la Marine. Garp a toujours voulu que le protagoniste de « One Piece » ne soit pas un pirate, mais rejoigne les rangs de la loi. On se souvient de Regan pour son travail en tant que Eudore dans « Troie » et en « 300 » a donné vie au capitaine Artemis.

Vincent Regan dans le film « 300 » (Photo : Warner Bros.)

7. Morgan Davies comme Koby

Morgan Davis a le rôle de Koby à l’intérieur de l’action en direct de « Une pièce ». Le personnage est l’un des premiers à apparaître dans l’histoire d’Oda, et bien qu’il ait rejoint la Marine, il reste l’ami de Luffy. Davies est un acteur australien de 21 ans qui a travaillé dans des productions telles que « The Tree », « The End », entre autres.

Morgan Davis en selfie pour ses réseaux (Photo : Morgan Davis / Instagram)

8. Peter Gadiot comme Shanks

Pierre Gadiot a pour mission d’interpréter l’un des personnages les plus emblématiques de « One Piece »: Jarrets. L’acteur britannique incarnera le Roux, l’un des yonko les plus puissants du manga et qui lui a offert le chapeau de paille que Luffy a emporté lors de son voyage. C’est un personnage énigmatique qui, pense-t-on, sera la clé de la fin tant attendue du manga. Gadiot a brillé dans Vestes jaunes comme Adam.

Peter Gadiot va-t-il se teindre les cheveux en rouge ? (Photo : Peter Gadiot/Instagram)

Le reste du casting de la série One Piece sur Netflix

Ilia Isorelýs Paulino jouera Alvida

Aidan Scott comme Helmeppo

Jeff Ward comme Buggy

McKinley Belcher III comme Arlong

Langley Kirkwood en tant que capitaine Morgan

Celeste Loots en tant que Kaya

Alexander Maniatis comme Klahadore

Craig Fairbrass comme chef Zeff

Steven Ward comme Mihawk

Chioma Umeala comme Nojiko

QUAND LE LIVE-ACTION DE « ONE PIECE » PREMIÈRE ?

Les action en direct de « One Piece » ouvre en 2023, selon une annonce récente de Netflix, mais il n’y a toujours pas de date officielle pour la sortie de la série sur la plateforme de streaming. Lorsque la première saison est disponible, elle peut être vue sur ce lien.