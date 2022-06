Amber Heard devrait jouer dans deux blockbusters après le procès de Johnny Depp

L’ancien couple a été enfermé dans un procès amer pendant des semaines, avec des millions de personnes qui regardent alors que les détails les plus intimes de leur relation ont été exposés au monde entier.

Bien que Depp n’ait pas été nommé dans l’article, il affirme que cela a nui à sa carrière et il a poursuivi le joueur de 36 ans pour 50 millions de dollars.

Cependant, en plus de cela, Heard est également prévu pour deux autres films dans les mois à venir.

Le synopsis du film dit : « Un médecin de New York se rend dans une plantation isolée dans les années 1890 pour soigner un garçon perturbé qui semble avoir des capacités inexplicables.

« Elle commence à soigner l’enfant, mais ce faisant, déclenche une guerre de la science contre la superstition avec le prêtre local qui croit que le garçon est possédé par le diable et est la raison de tous les malheurs du village. »

Bien que rien ne soit encore confirmé, les fans recherchant la liste des acteurs ont remarqué que Ryder, Depp et Michael Keaton semblent être à l’affiche.

Le classique original de 1988 a été réalisé par Tim Burton et suit les esprits d’un « couple décédé qui est harcelé par une famille insupportable qui a emménagé dans leur maison », ce qui les amène à embaucher un esprit malveillant – joué par Michael Keaton – pour conduire le sortie en famille.

Une partie de cette famille insupportable était Ryder, qui avait 17 ans à l’époque et jouait Lydia Deetz – la fille gothique emblématique que vous avez probablement habillée pour Halloween.

Et Ryder a récemment confirmé aux États-Unis aujourd’hui qu’elle reprendrait * avec un peu de chance * son rôle emblématique.

La Choses étranges L’acteur a déclaré: « Je suis vraiment excité et j’espère vraiment que cela arrivera. La seule façon de le faire est que tout soit parfait et que nous ayons tout le monde – évidemment Michael [Keaton] et évidemment Tim [Burton]. »