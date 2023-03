La bande-annonce de la saison 3 de Sanditon taquine la tension romantique entre Charlotte et Alexander

En prévision de la troisième saison de la série dramatique historique Sandit, PBS a publié la première bande-annonce complète. Malgré le fait qu’il s’agisse de la dernière saison de la série, la bande-annonce suggère que ce sera l’une de ses saisons les plus mémorables.





Alors que Charlotte (Rose Williams) et son ex, Alexander (Ben Lloyd-Hughes), reviennent en ville, le scénario de la série deviendra plus complexe. D’autres drames et intrigues seront fournis aux téléspectateurs par la recherche de Georgiana (Crystal Clarke) pour « celui ».

De plus, la bande-annonce taquine l’introduction de nouveaux personnages, dont le frère d’Alexandre, Samuel (Liam Garriga), et une autre famille d’élite, enrichissant encore plus le récit de la série. Avec la conclusion de la saison 3, Sandit met fin à l’histoire incomplète de Jane Austen. C’est à travers le spectacle que le public apprendra tous les détails sur la fin de l’histoire de chaque personnage. Un certain nombre de membres de la distribution seront présentés dans la prochaine saison de l’émission, notamment Theo James, Kris Marshall et Alexandra Roach, en plus de Kate Ashfield, Anne Reid, Jack Fox, Emma Fielding, Edward Davis, Alice Orr-Ewing, et James Bolam.

Détails de la bande-annonce de la dernière saison

Image par chef-d’œuvre PBS

Le voyage que Georgiana entreprend pour trouver le véritable amour et faire face aux défis de la haute société est susceptible d’avoir un effet profond sur les téléspectateurs. Dans la bande-annonce, nous voyons la bataille en cours du personnage pour éviter les prétendants qui ne s’intéressent qu’à sa richesse. Bien que cela soit vrai, elle espère toujours trouver un vrai partenaire et comprend quand une relation n’est pas authentique, c’est pourquoi elle demande à Charlotte : « Tu l’aimes ? »

En attendant, Alexandre est interpellé par son frère, Samuel, qui lui rappelle que Charlotte est toujours fiancée et pas encore mariée. Le style glamour caractéristique de l’émission est également présenté dans la bande-annonce, avec des fêtes extravagantes qui se traduisent par de superbes feux d’artifice qui illuminent le ciel nocturne.

La dernière saison de Sandit semble approprié pour clore la série. Cela est dû au fait qu’il continue d’explorer les relations complexes et les dynamiques sociales qui le rendent si populaire. Vous pouvez regarder les saisons 1 et 2 de Sandit sur PBS Masterpiece, et préparez-vous pour la première de la dernière saison 3 le 19 mars. La plateforme publiera les six épisodes de la saison, permettant aux fans de rattraper leurs personnages préférés et de découvrir comment leurs histoires se déroulent. Découvrez la bande-annonce ci-dessous (via PBS) pour un aperçu de ce qui va arriver.