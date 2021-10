Le département du shérif de Santa Fe publie une déclaration sur l’accident du pistolet à hélice d’Alec Baldwin

Le département du shérif de Santa Fe a maintenant publié une déclaration à la suite d’un tragique accident sur le tournage de Western Rust, qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et du réalisateur blessé Joel Souza. Le département du shérif a confirmé que l’acteur Alec Baldwin avait « déchargé » un pistolet à hélice et que Baldwin « avait été interrogé par les enquêteurs et relâché » et qu' »aucune arrestation ni accusation n’avait été déposée ».

La déclaration complète du département du shérif de Santa Fe se lit; « Les adjoints du shérif du comté de Santa Fe ont été envoyés sur le plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch du western Rouiller, le 21 octobre 2021, lorsqu’un appelant au 911 a signalé une fusillade sur le plateau. »

« Le bureau du shérif confirme que deux individus ont été abattus sur le tournage de Rouiller. Halyna Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie et Joel Souza, 48 ans, réalisateur, ont été abattus lorsqu’une arme à feu a été déchargée par Alec Baldwin, 68 ans, producteur et acteur.

« Mme Hutchins a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique où elle a été déclarée décédée par le personnel médical. M. Souza a été transporté en ambulance au centre médical régional Christus St. Vincent où il est soigné pour ses blessures. »

« Cette enquête reste ouverte et active. Aucune accusation n’a été déposée concernant cet incident. Des témoins continuent d’être interrogés par des détectives. Hutchins, 42 ans, est décédé peu de temps après avoir été transporté dans un hôpital d’Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique cet après-midi. Souza, 48 ans , reste dans un hôpital local ; son état est inconnu. »

Les hommages affluent pour la directrice de la photographie Halyna Hutchins, diplômée de l’American Film Institute en 2015, et, en 2019, elle a été nommée « étoile montante » par la cinéaste américaine. Hutchins, qui a été décrite comme un « talent brillant » par l’un de ses collègues et amis, était surtout connue pour son travail sur les sorties d’horreur Chérie et Le Chapelier Fou, et le film d’action intrigant de l’année dernière Ennemi juré mettant en vedette Joe Manganiello comme un homme qui prétend être un héros d’une autre dimension.

La Guilde des cinéastes a depuis réagi à la terrible nouvelle, exprimant son choc face à l’incident. « Nous avons reçu la nouvelle dévastatrice ce soir, qu’une de nos membres, Halyna Hutchins, directrice de la photographie sur une production intitulée Rust au Nouveau-Mexique est décédée des suites de blessures subies sur le plateau », a déclaré le président national de la Cinematographers Guild, John Lindley, et Directrice exécutive nationale, Rebecca Rhine. « Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et nous soutenons une enquête complète sur cet événement tragique », ont ajouté les dirigeants de la guilde. « C’est une perte terrible, et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre Guilde. »

Rust est un prochain western écrit et réalisé par Joel Souza, et est basé sur une histoire créée par Souza et Alec Baldwin, qui joue aux côtés de Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher et la star de Supernatural Jensen Ackles. Baldwin dirige le projet en tant que Harland Rust, un hors-la-loi qui doit sauver son petit-fils de treize ans après avoir été condamné à la pendaison. Rust se rend au Kansas pour le faire sortir de prison, et ensemble, les deux fugitifs doivent distancer le légendaire US Marshal Wood Helm et le chasseur de primes Fenton « Preacher » Lang.

L’enquête est en cours. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : Rouille