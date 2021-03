Spotify ouvre les portes à davantage de podcasteurs sous-représentés grâce à de nouveaux programmes Sound Up – Spotify

La diversité a longtemps été un point faible pour le podcasting. Pourtant, pour que cet âge d’or de l’audio brille vraiment, il doit nous inclure tous. C’est pourquoi, il y a plusieurs années, Spotify a créé Sound Up, un programme mondial qui donne aux podcasteurs sous-représentés les outils pour booster leurs plateformes et créer leurs propres émissions.

Vous pouvez déjà écouter certaines de ces émissions bien-aimées, peut-être obtenir votre correctif scientifique de Laboratoires de dopage par le boursier américain Titi Shodiya et cohéberger Zakiya Whatley ou en explorant des sujets sur lesquels vous avez été trop timide pour regarder vous-même Moteur de recherche sexe par un créateur australien indigène Rowdie Walden. Plus récemment, de nombreux auditeurs ont afflué pour jouer Tu m’as entendu écrire d’un participant américain Kacie Willis, propulsant le nouveau format créatif à la 17e place sur le graphique Trending Podcasts USA de Spotify.

Et il y en a beaucoup plus d’où ceux-ci viennent. Il y a quelques semaines pendant Spotify Stream On, notre responsable mondial Sound Up, Natalie Tulloch, a annoncé qu’en 2021, nous ferons passer notre programme de 6 à 14 pays, ce qui nous permettra de soutenir plus de 140 créateurs émergents supplémentaires cette année seulement.

«Plus le groupe des anciens de Sound Up grandit, plus nous devenons puissants», a déclaré un ancien de Sound Up et Laboratoires de dopage cohôte Titi m’a dit.

Les nouveaux programmes comprennent un programme Latinx US axé sur la création de podcasts en espagnol ou multilingues pour un public hispanophone de plus en plus nombreux aux États-Unis, des créatrices en Inde et des jeunes à faible revenu des grands centres urbains d’Argentine. Sound Up sera également lancé en Allemagne, au Mexique, en Espagne et en Italie plus tard cette année.

Mais ces nouveaux programmes ne sont pas les seules nouvelles qui intéressent les podcasteurs. Spotify souhaite également offrir des opportunités et un soutien aux membres des communautés mal desservies aspirant à des carrières en tant que producteurs de podcast, ingénieurs du son et autres rôles en coulisse dans le podcasting. Alors aujourd’hui, nous annonçons également Derrière le micro, un nouveau programme d’apprentissage à venir plus tard cette année pour soutenir les futurs producteurs de podcasts noirs.

L’apprentissage rémunéré d’un an sera dirigé par Behind The Mic Lead Christabel Nsiah-Buadi, un producteur de radio primé, podcasteur, et écrivain. Elle supervisera les trois producteurs noirs choisis pour le programme. Ils pourront profiter d’un programme de rotation entre les équipes de spectacle et les rôles de production, ainsi que d’assister à un cours virtuel hebdomadaire pour affiner leurs compétences et se familiariser avec le commerce et l’industrie. Enfin, ils créeront, produiront et éditeront chacun un podcast sur leur expérience dans le programme. Cette année, deux apprentis seront placés: un aux Gimlet Studios à New York et un autre aux Spotify Studios à Los Angeles. Après la rotation, ils deviendront des employés permanents de Spotify.

«Je suis ravie que nous puissions soutenir un programme d’éducation d’une durée d’un an et soutenir plus de créateurs dans le monde», déclare Natalie. «Nous espérons augmenter le nombre de participants au programme Behind the Mic et les studios dans lesquels ils peuvent travailler. Ce n’est que le début.»

En parlant d’expansion, nous allons également déployer une version de Behind the Mic en Australie auprès des producteurs autochtones et des Premières Nations dans les mois à venir. Mais avant cela, le programme Sound Up dans sa forme originale revient également en Australie en 2021.

Les podcasteurs en herbe qui s’identifient comme des Premières Nations (aborigènes, insulaires du détroit de Torres) sont invité à postuler pour le programme de podcasting virtuel de quatre semaines qui se tiendra du 31 mai au 25 juin 2021. Le programme Sound Up 2021 sera facilité par Travis De Vries et Brooke Scobie de Awesome Black.

Avez-vous une excellente idée de podcast? Appliquer maintenant. Aucune expérience nécessaire.