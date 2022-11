Qui est qui dans « Blockbuster », la nouvelle série comique de Netflix

Peut-être que beaucoup ne s’en souviennent pas, mais autrefois, si vous vouliez regarder chez vous un film qui n’était diffusé sur aucune chaîne, il fallait l’acheter physiquement ou le louer pour le mettre sur un lecteur VHS. L’un des magasins les plus célèbres au monde dédié à ce domaine était Blockbuster, qui donne désormais son nom à une série Netflix qui promet de faire rire des centaines de milliers de spectateurs.

« Blockbuster » est une série comique produite par Vanessa Ramos qui sera présentée en première sur le géant du streaming ce jeudi 3 novembre et qui tentera de recréer, avec beaucoup de plaisir, ce qui aurait pu se passer avec cette chaîne de magasins, même si elle être utilisé la fiction pour tout, nous précisons donc que ce n’est pas quelque chose basé sur des événements réels, mais tiré de l’ingéniosité de ses écrivains.

QU’EST-CE QUE « BLOCKBUSTER » ?

Le spectacle d’humour se concentre sur le dernier magasin Blockbuster encore en activité aux États-Unisce qui est quelque chose de très compliqué, puisque ses travailleurs ne sont pratiquement pas loin de perdre leur emploi.

Désireux de continuer à travailler, les employés du magasin s’unissent et déploient des efforts pour que le magasin vive et reste pertinent face au peu de clients qu’il a encore.

Sans aucun doute, cette histoire fera remonter la plupart des gens dans les années 90, une époque où louer et acheter des films était très à la mode et était le boom du moment jusqu’à ce qu’il finisse par se refroidir avec les technologies et les services du nouveau millénaire.

SYNOPSIS OFFICIEL DE « BLOCKBUSTER »

Timmy Yoon (Randall Park) est un rêveur analogique vivant dans un monde 5G. Et après avoir appris que la dernière vidéo Blockbuster est diffusée en Amérique, Timmy et son équipe (y compris son béguin de longue date Eliza (Melissa Fumero)) ont du mal à rester pertinents. La seule façon de réussir est de lui rappeler à leur communauté qu’ils fournissent quelque chose que les grandes entreprises ne peuvent pas : la connexion humaine.

ACTEURS DE « BLOCKBUSTER », LA NOUVELLE SÉRIE NETFLIX

Randall Park comme Timmy Yoon

L’acteur de 48 ans, connu pour sa participation à des productions telles que « Ant-Man », « Wandavision », « Aquaman 2 », entre autres, sera chargé de donner vie à Timmy, le personnage principal de la série. .

Timmy est le gérant du dernier magasin de l’entreprise aux États-Unis, il doit donc tout faire pour le garder pertinent et augmenter les ventes afin de ne pas perdre le travail qu’il a depuis qu’il est adolescent.

Randall Park dans le rôle de Timmy, le gérant du magasin (Photo : Netflix)

Melissa Fumero comme Eliza Walker

Le personnage d’Eliza est une fille qui n’a pas eu beaucoup de chance tout au long de sa vie, notamment un mariage raté. Elle travaille au magasin Blockbuster et jouera un rôle clé dans le développement de l’histoire.

De plus, il faut rappeler que dans la fiction elle est la petite amie actuelle de Timmy, il y aurait donc un duo puissant afin de soutenir ledit établissement.

Melissa Fumero est employée de magasin et petite amie du gérant (Photo : Netflix)

Tyler Alvarez comme Carlos Herrera

C’est un tout jeune employé de magasin qui a des objectifs très clairs, puisqu’il rêve de devenir réalisateur, à la manière de Quentin Tarantino.

Tyler Alvarez dans son personnage « Blockbuster » (Photo : Netflix)

Madeleine Arthur comme Hannah Hadman

Elle est une autre jeune employée de l’entreprise et une amie très proche de Carlos, ils formeront donc un autre duo très intéressant à voir tout au long des chapitres.

Madeleine Arthur lors d’une scène de la série « Blockbuster » (Photo : Netflix)

Olga Merediz dans le rôle de Connie Serrano

Le rôle de Connie est celui d’une employée un peu plus âgée qui travaille toujours chez Blockbuster et qui pourrait risquer de ne jamais être embauchée par une autre entreprise si elle perdait cet emploi.

Les autres acteurs présents dans la série sont:

JB Smoove comme Percy

Kamaia Fairburn comme Kayla

Ashley Alexander comme Mila

Robyn Bradley comme Miranda

COMBIEN DE CHAPITRES LA SÉRIE « BLOCKBUSTER » COMPORTE-T-ELLE ?

On a appris que « Blockbuster » aura un total de 10 épisodes, qui dureront environ 30 minutes.

BANDE-ANNONCE « BLOCKBUSTER »

Regardez ici l’aperçu de « Blockbuster », la nouvelle série Netflix qui sera diffusée ce jeudi 3 novembre dans le monde entier.