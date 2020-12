Eminem répond à l’énorme co-signature de Barack Obama

Dans une série Instagram pour promouvoir son nouveau livre Terre promise, Le 44e président a expliqué comment il s’appuyait sur Eminem lorsqu’il était candidat à la présidence en 2008.

« Quand j’avais besoin d’inspiration pour la campagne présidentielle, je me suis souvent tourné vers la musique », dit-il dans le clip. « C’est le rap qui m’a mis la tête au bon endroit. Deux chansons en particulier: ‘My 1st Song’ de Jay-Z et Eminem’s «Lose Yourself» », a déclaré Obama, puis a commencé à réciter les paroles de« Lose Yourself ».