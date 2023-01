Qu’est-il arrivé à Pulgoso, le chien de Thalía dans « Marimar » ?

« Marimar » est une telenovela mexicaine diffusée en 1994 qui est finalement devenue un succès international. Mettant en vedette Thalía et Eduardo Capetillo, la fiction produite par Televisa a conquis le public latino-américain, qui se souvient encore avec émotion de l’histoire de l’humble fille dont l’innocence a complètement changé sa vie.

Créé par Inés Rodena et consacré comme le feuilleton avec la plus grande audience aux États-Unis aux TVyNovelas Awards de cette année-là -comme pour comprendre le phénomène qui était son moment-, “marimar» a également eu la participation de Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante et Marcelo Buquet dans les rôles antagonistes de ce drame où la bonté du personnage de Thalie.

« Marimar » était interprété par Thalía et Eduardo Capetillo (Photo : Televisa)

S’appuyant sur sa distribution centrale et son histoire captivante, « marimar» est devenu un joyau de la télévision mexicaine, qui, comment pourrait-il en être autrement, a laissé des moments et des personnages mémorables, en particulier celui qui marchait à quatre pattes : Flea, le chien de la jeune star.

Bien que 26 ans se soient écoulés depuis la première de la telenovela, le public s’interroge toujours sur le sort de cette adorable animal de compagniequi est devenu l’un des visages les plus sympathiques de l’intrigue.

Marimar avec son fidèle ami Pulgoso (Photo: Televisa)

QU’EST-IL ARRIVÉ À « PULGOSO », L’ADORABLE CHIEN DE « MARIMAR » ?

Pulgoso a accompagné Marimar tout au long de sa relation avec Sergio (Capetillo), témoin de chaque déception comme de la joie que la jeune fille a vécue.

Dans la fiction, à pleines dents il pouvait penser et commenter la vie amoureuse de Marimar, qui ne pouvait pas l’écouter, même s’il pouvait deviner ce qui se passait dans sa tête. Carlos Becerril a prêté sa voix à ce personnage attachant.

Il faut se rappeler que à pleines dents C’est un chiot trouvé dans la rue, un chien bâtard. Selon ce qui a été rapporté par la presse dans les années 90, lors de la diffusion du feuilleton, il était très agité et pour le faire regarder Thalia pendant l’enregistrement des scènes, ils devaient lui faire plaisir avec des saucisses.

C’est ainsi que les producteurs de Marimar ils ont placé des saucisses dans les cheveux de l’actrice mexicaine pour que le chien la surveille. On dit aussi que depuis lors, Thalía déteste l’odeur de ces aliments.

Les médias rapportent que deux ans après « Marimar », la chère puce il a continué à jouer. Mais c’était sur Azteca TV et avec une autre voix en 1996 pour la série télévisée comique pour enfants Tric-Trac. Plus tard, il reviendra à la télévision en 2005 pour retrouver Thalia dans l’émission « Un autre rouleau ».

Cependant, les fans disent que ce n’était pas la vraie chose. à pleines dents et que ce chien de trois ans qui aimait les saucisses est mort et a été remplacé pour ce programme spécial.

En 2016, Thalía a sorti le clip vidéo de sa chanson « Je te aime encore » et ravivé la nostalgie à travers les souvenirs que les fans ont gardés pendant des années. Dans le matériel audiovisuel du dessin animé, on la voit accompagnée d’un adorable « Fley ».

« Pulgoso » est l’un des personnages préférés du public (Photo : Instagram)