Crash Bandicoot 4 PS5, ventes PS4 boostées par le spin-off des smartphones

Crash Bandicoot 4: It’s About Time grimpe dans les graphiques de ventes aux États-Unis, en tant que spin-off des smartphones Crash Bandicoot: en fuite explose en popularité. L’application mobile – qui, selon Sensor Tower, a accumulé 25 millions de téléchargements depuis son lancement la semaine dernière – suscite un nouvel intérêt pour la mascotte marsupiale d’Activision, et pousser les versions PlayStation 5 et PS4 dans la liste des best-sellers.

En relation: Crash Bandicoot 4: It’s About Time a grimpé dans le tableau hebdomadaire des best-sellers aux États-Unis, aidé par cela, le lancement de Switch et la promotion numérique. Crash Bandicoot: On the Run sprinte au-delà de 8 millions de téléchargements en 24 heures https://t.co/IS0D1ejlLt via @pgbiz – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 30 mars 2021

Cela vaut la peine d’ajouter que tout cela fait partie d’une poussée marketing rafraîchie de l’éditeur, qui a également vu le titre publié sur la plate-forme nouvelle génération de Sony et largement promu en ligne. C’est indéniablement une énorme nouvelle pour l’avenir de la franchise, après que It’s About Time ait reçu une réaction quelque peu sourde au détail l’année dernière. Avez-vous déjà essayé On the Run pour un tour?