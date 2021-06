Voici comment créer une liste de lecture Blend sur Spotify.

Spotify Blend est une toute nouvelle fonctionnalité qui fusionne vos goûts avec ceux d’un ami pour créer une liste de lecture pleine de bops que vous aimez tous les deux.

Spotify est réputé pour fournir des fonctionnalités détaillées qui révèlent exactement les artistes et les chansons que vous aimez le plus. Chaque année, vous pouvez connaître vos statistiques d’écoute de fin d’année via Spotify Wrapped. Sans oublier que la plate-forme de streaming vient de lancer Spotify Only You, qui vous permet de connaître votre thème de naissance audio astrologique ainsi que de nombreux autres faits personnels uniques.

Maintenant, Spotify nous a donné la fonctionnalité parfaite pour créer des listes de lecture avec nos meilleurs amis et vous n’avez presque rien à faire.

Comment faire une playlist Blend sur Spotify

Spotify Blend : Comment créer une liste de lecture Blend.

Selon les propres mots de Spotify : « Blend est une nouvelle façon pour deux amis de fusionner leurs goûts musicaux dans une liste de lecture organisée spécialement pour eux, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter, de découvrir et de partager encore plus facilement la musique qu’ils aiment. Blend sera mis à jour quotidiennement. Invitez simplement un ami à se mélanger avec – tant qu’il a un forfait Spotify gratuit ou Premium – et Blend évoluera avec chaque utilisateur au fil du temps en fonction de l’évolution de son écoute. «

Voici un Spotify Blend étape par étape :

1) Visitez le hub Made For You sur mobile et appuyez sur « Créer un mélange ».

2) Cliquez sur « Inviter » pour sélectionner un ami avec qui vous associer et partager une invitation avec lui via des messages ou par e-mail.

3) Dès que votre ami accepte l’invitation et rejoint Blend, Spotify générera une liste de lecture personnalisée basée à la fois sur vos préférences d’écoute et vos goûts.

4) Vous pouvez même identifier comment chaque ami a influencé le choix de la piste. Vérifiez simplement les icônes de profil à côté de la piste.

5) Vous pouvez créer des listes de lecture Spotify Blend séparées avec autant d’amis que vous le souhaitez.

Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Spotify Blend, regardez ce TikTok pour plus d’informations ci-dessous.

Quelles chansons figurent dans vos listes de lecture Spotify Blend ?

