Loin de Stranger Things : Sadie Sink a volé les yeux à la Mostra de Venise avec cette robe

Sadie Sink est arrivée sur le tapis rouge à Venise pour présenter son prochain film, mais sa robe a été au centre des éloges sur les réseaux sociaux.

© GettyLoin de Stranger Things : Sadie Sink a fait tourner les têtes à la Mostra de Venise dans cette robe.

Évier Sadie est devenue l’une des jeunes actrices les plus demandées ces derniers temps, après le rôle de Max dans choses étranges qui l’a catapultée à la renommée mondiale. Cette semaine, il est en Italie pour le Festival international du film de Venise 2022 pour présenter son prochain film, La baleinemais les caméras et les commentaires sur les réseaux sociaux étaient dirigés vers elle lorsqu’elle a foulé l’emblématique tapis rouge.

L’actrice vient de jouer dans la quatrième saison de la série de services de streaming Netflix, laissant de grands moments aux fans. Cependant, son avenir dans la série n’est pas du tout certain, puisqu’à la fin le méchant Vecna ​​​​la tue, mais Onze parvient à la ressusciter jusqu’à la laisser dans un coma profond. En attendant, l’actrice reconnaît qu’elle a un long chemin à parcourir dans l’industrie et se prépare à lancer son nouveau projet.

+Sadie Sink est arrivée à Venise

La baleine est le prochain film de Darren Aronofsky basé sur la pièce du même nom de Samuel D. Hunter, qui a également participé à l’élaboration du scénario. Cette production A24 a été annoncée au début de 2021, où il a été confirmé qu’elle mettrait en vedette Brendan Fraser. Ils ont également révélé que Évier Sadie ferait partie de son casting dans le deuxième rôle le plus important. Le film a été présenté en première au Festival de Venise, où l’actrice portait sa robe. Regarde la!

Après la première apparition avec le reste de l’équipe technique lors de la conférence de presse classique à Venise, il a foulé le tapis rouge dans une tenue très spéciale. Il s’agit d’une robe Alexander McQueen personnalisée complétée par la styliste Molly Dickson avec des strass et des diamants. Comme prévu compte tenu de sa popularité, il est devenu une tendance en raison des commentaires des fans.

La baleine a été vu pour la première fois à la Mostra de Venise et les premiers commentaires de la presse présente sont plus que positifs, mettant en avant une éventuelle nomination de Brendan Fraser aux Oscars et un travail incroyable de Évier Sadie. L’histoire suit Charlie, un homme d’âge moyen en surpoids qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans qu’il a abandonnée pour son amant homosexuel, décédé quelque temps plus tard.

