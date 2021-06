Google Doodle rend hommage à Frank Kameny, astronome devenu militant, pour le mois de la fierté

Google Doodle a marqué le deuxième jour du mois de la fierté (2 juin) en célébrant un astronome, Frank Kameny, qui a perdu son emploi en raison de l’homophobie et a passé le reste de sa vie à lutter contre la discrimination.

Né dans le Queens, New York, Kameny a commencé à étudier la physique à l’université à seulement 15 ans, selon Google . Après avoir rejoint l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale à l’âge de 17 ans, il est retourné aux États-Unis en 1946 et a terminé des cours de premier cycle en physique, puis a obtenu une maîtrise et un doctorat en astronomie à Harvard. Ses recherches là-bas axé sur l’analyse de la lumière des étoiles et planètes .

Mais en 1957, Kameny a accepté un emploi en utilisant ses compétences en astronomie pour le US Army Map Service – puis a été licencié peu de temps après lorsqu’il a refusé de répondre aux questions sur son orientation sexuelle. selon le service des parcs nationaux , qui répertorie sa maison de Washington, DC, sur son registre des sites historiques. Il n’a jamais obtenu un autre emploi à temps plein en utilisant ses diplômes scientifiques, selon une biographie incluse dans documents de l’agence .

En rapport: Cette fierté, inspirez-vous de l’héritage de Sally Ride

Frank Kameny vu lors d’une réception organisée par le président Barack Obama en 2009. (Crédit image: Photo officielle de la Maison Blanche par Pete Souza)

Kameny a lutté contre la pauvreté tout en protestant contre sa perte d’emploi, qui a abouti à un dépôt auprès de la Cour suprême, qui a rejeté l’affaire. Ses objections juridiques à sa perte d’emploi en raison de son orientation sexuelle sont les premières enregistrées par le gouvernement.

À l’époque, l’homophobie était courante et le gouvernement fédéral avait des politiques anti-LGBTQ équivalant à une « Peur Lavande « , parallèlement à la plus notoire Red Scare anticommuniste. Les historiens estiment que plus de 5 000 employés fédéraux ont perdu leur emploi à cause de ces mesures.

En particulier, Kameny est tombé en infraction avec le décret 10450 du président Dwight Eisenhower, qui incluait le fait d’être homosexuel parmi de nombreux autres facteurs en tant que risques potentiels pour la sécurité. À l’époque, l’American Psychiatric Association classait également l’homosexualité comme une maladie mentale. Kameny a dit que le classement était basé sur « une pseudo-science minable, de mauvaise qualité, bâclée et louche » et « des jugements de valeur moraux, culturels et théologiques masqués et camouflés dans le langage de la science sans aucune substance de la science ».

Après avoir perdu sa propre bataille judiciaire, Kameny est devenu un militant et a cofondé la branche de Washington de la Mattachine Society, une organisation de défense des droits des homosexuels, en 1961.

« Nous avons fait de la réforme du gouvernement l’un de nos principaux objectifs », Kameny dit dans une interview en 2003 . Entre autres activités, le groupe a organisé des piquets de grève devant la Maison Blanche.

La Bibliothèque du Congrès possède désormais plus de 55 000 documents se rapportant à la vie d’activisme de Kameny, au cours de laquelle il a inventé le slogan « Gay is Good ». En 1971, il est devenu le premier candidat au Congrès, lorsque le district de Columbia a obtenu pour la première fois un membre sans droit de vote. Utilisant sa propre expérience et sa formation juridique informelle, il s’est battu pour les autres à la merci des politiques de Lavender Scare.

En particulier, Kameny s’est battu pour réformer les politiques discriminatoires d’habilitation de sécurité et les politiques de projet militaire. Il a également fait pression sur l’American Psychiatric Association pour qu’elle cesse de classer les identités LGBTQ comme des troubles psychologiques, ce que le association a fait en 1973 . La discrimination fédérale en matière d’emploi fondée sur l’orientation sexuelle n’a été interdite qu’en 1998.

Selon une nécrologie publiée dans le Washington Post après sa mort en 2011, Kameny a un jour pensé à devenir astronaute, en disant: « Je serais peut-être allé sur la lune. »

À ce jour, aucun astronaute actif dans le corps de la NASA ne s’est publiquement identifié comme membre de la communauté LGBTQ. (Sally Ride, la première femme américaine dans l’espace, a été après sa mort identifiée comme lesbienne par son partenaire de longue date; en 2019, astronaute actif de la NASA Anne McClain a été accusée d’avoir accédé de manière inappropriée au compte bancaire de son ex-femme depuis l’espace après leur divorce.)

Envoyez un e-mail à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.