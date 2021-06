« Chainsaw Man » : découvrez le film d’horreur qui a inspiré son créateur

« Chainsaw Man » est sur toutes les lèvres après avoir dévoilé le week-end dernier le premier aperçu de son adaptation anime tant attendue, qui a été produite par le studio d’animation leader MAPPA, responsable de la dernière saison de « Attack on Titan. « , Entre autres productions de grande qualité artistique et commerciale.

« Chainsaw Man » est une histoire brutale dont la charge émotionnelle est assimilée à l’intensité de la violence dans chacune de ses vignettes, racontant la vie de Denji, un jeune homme qui doit couvrir les dettes de son défunt père auprès de la mafia en prenant des contrats en tant que chasseur de démons. Avec l’aide de son chien/démon Pochita, elle se transforme en une féroce créature demi-tronçonneuse pour effectuer ses travaux.

Une histoire aussi folle qu’intense ne pouvait venir que de l’esprit de Tatsuki Fujimoto, un éminent illustrateur et scénariste de mangas dont les histoires traitent souvent grossièrement de la dégradation et de la débauche émotionnelle de ses personnages, bien qu’avec « Chainsaw Man », l’auteur révèle s’être beaucoup inspiré du cinéma slasher.

La bande-annonce de la série a été présentée dans le cadre de l’événement spécial célébrant l’anniversaire des studios MAPPA. Tatsuki Fujimoto faisait partie de l’événement de manière virtuelle, révélant lors de la présentation de la série que « Chainsaw Man » s’inspire directement de l’un des films précurseurs du genre slasher : The Texas Chainsaw Massacre ».

Écrit et réalisé par Tobe Hooper, qui aurait été inspiré par un cas réel, « The Texas Chainsaw Massacre » est désigné comme l’un des films les plus problématiques de l’histoire du cinéma indépendant, racontant l’histoire effrayante des Sawyer, une famille de des cannibales ruraux qui se nourrissent avec l’aide de Leatherface, une figure intimidante qui utilise une tronçonneuse comme outil principal.

Lorsque Fujimoto a été interrogé sur la source d’inspiration de la forme démoniaque de Denji, l’auteur a souligné la bande de Hooper, déclarant que « la tronçonneuse était cool » (via ComicBook.com). Inutile de dire que « Chainsaw Man » et le film de 1979 se distinguent par la présence brutaliste de sang et de tripes, bien que le développement du personnage dans chacune de ces productions diffère en termes de style narratif.