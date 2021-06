De la polémique pour son apparition aux retrouvailles de Friends à la déception pour un dur moment personnel : Matthieu Perry a confirmé qu’il s’était séparé de sa petite amie Molly Hurwitz après avoir fiancés en novembre dernier. La décision a été rendue une semaine après des propos provoqués par l’interprète de Chandler bing dans l’émission spéciale HBO Max. Que s’est-il passé?

L’acteur de 51 ans était l’un des invités d’honneur de l’émission qui a organisé la sitcom 17 ans après sa réalisation. Sa participation a été célébrée par les fans, mais cela a aussi suscité des inquiétudes car ils ont remarqué une certaine difficulté à parler. L’histoire de l’addiction de l’artiste a généré toutes sortes de versions, mais ce problème dans la bouche avait une explication : selon The Sun, Perry avait subi une intervention d’urgence sur ses dents.







« Ce que les gens disent, c’est ce que les gens disent. Je n’ai rien à dire à ce sujet, sauf que c’était génial à voir. Et je pense qu’il était très amusant. Mais oui, je pense que ça va. Il semble plus fort et meilleur depuis que je l’ai vu pour la dernière fois, et excité de passer à autre chose. »le producteur exécutif de Friends a répondu, Kevin Bright, sur la spéculation.

Matthew Perry séparé de sa petite amie après le spécial Friends

Après avoir enduré des rumeurs sur sa santé, Matthew a dû faire face à une autre situation difficile car il a décidé de se séparer de sa fiancée au bout de trois ans. « Parfois, les choses ne fonctionnent pas et celle-ci en fait partie. Je souhaite le meilleur à Molly.« , a déclaré l’acteur dans un communiqué qui a recueilli Gens.

Molly est un agent littéraire qui a rencontré l’acteur en 2018 (Page Six)



La femme de 29 ans devait être la première épouse de l’interprète, qui ne s’est jamais marié ni n’a eu d’enfants. Cependant, tout au long de sa carrière, il a eu des romances importantes avec des célébrités telles que Julia Roberts, Renée Zellweger, Lauren Graham, Salma Hayek et Lizzy Caplan.

Perry essaie de reprendre sa vie en main après s’être remis d’une image d’alcoolisme dont il a souffert tout au long de son passage dans Friends. « J’étais sur Friends de 24 à 34 ans. J’étais dans la flamme rougeoyante de la célébrité Du point de vue d’un étranger, il semblerait que j’avais tout. En fait, c’était une période très solitaire pour moi parce que je souffrais de alcoolisme. », a avoué le temps après avoir quitté la série.