Miley Cyrus choisit d’embrasser Harry Styles sur Justin Bieber: « Je suis dans les filets de pêche »

Miley Cyrus dit qu’elle préfère embrasser Harry Styles plutôt que Justin Bieber parce qu’elle est «dans les filets de pêche».

Miley Cyrus a admis qu’elle préférerait embrasser Harry Styles plutôt que Justin Bieber dans une nouvelle interview parce qu’elle est «dans les filets de pêche». Frazer Harrison / «Justin Bieber que je connais depuis trop longtemps et c’est comme une famille. Harry Styles, il a l’air vraiment bien », a déclaré Cyrus dans une interview à l’émission de radio britannique, Coeur FM. « Je suis dans les filets de pêche. Et nous avons des goûts très similaires. Je pense que partager un placard, partager une vie ensemble, ça a du sens. » Les styles portaient des filets de pêche pour une séance photo plus tôt cette année pour la couverture de Beauty Papers. Il a également porté des robes et d’autres vêtements traditionnellement féminins dans le but de redéfinir la masculinité, ce qui a été accueilli par de nombreux experts conservateurs. L’intervieweuse a également demandé son choix entre Dua Lipa et Cardi B, pour laquelle elle a choisi Cardi. «J’ai en quelque sorte déjà embrassé Dua, alors j’aimerais… peut-être Cardi, j’aime faire des choses que je n’ai jamais faites auparavant. J’embrasserais Cardi,» expliqua Cyrus. La chanteuse de « The Climb » a également récemment suggéré un tripartite entre elle-même, Shawn Mendes et Camila Cabello. « Faisons un trio », a écrit Cyrus dans un commentaire d’une vidéo qui montrait Mendes et Cabello chantant avec l’un de ses singles. [Via]