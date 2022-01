Spider-Man: Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield se réunissent pour discuter de No Way Home pour la première fois

Spider-Man : Pas de retour à la maison a su devenir le film le plus important de 2021. C’est qu’après des mois d’attentes et de théories, le Univers cinématographique Marvel a finalement réussi à réunir le Peter Parker de Tom Holland avec ses prédécesseurs, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Et bien que ce fut un grand impact pour tous les fans de la franchise de super-héros, ce n’est qu’aujourd’hui que les trois étoiles réunies parler de ce film qui a marqué leur carrière.

Dans une vidéo officielle, Pete Hammond s’est chargé d’interroger le célèbre Spider-Man sur le tournage du film réalisé par jon watts qui présentait également des personnages de l’univers hollandais, tels que Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei, en même temps qu’ils revenaient -dans la peau des méchants emblématiques- Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Foxx. « J’ai toujours su que ce film allait être aimé dans le monde entier», a assuré Tom, qui a par la même occasion révélé qu’il adorait regarder les réactions des fans sur Internet, précisément au moment où Andrew et Tobey entrent en scène. « Au cours des dernières semaines, je suis rentré à la maison et j’ai affronté la réalité et j’ai l’impression d’avoir fait un rêve étrange.», a admis l’acteur britannique.

De son côté, Tobey Maguire – qui a incarné Peter Parker pour la première fois en 2002 avec l’aide de sam raimi– Tenu: « quand j’ai rencontré Amy Pascal et Kevin FeigeJ’ai tout de suite été intrigué. le amour et célébration de ces films et ce qu’ils signifient étaient évidents. Que les créatifs avaient un intention authentique et sincère m’a donné envie de rejoindre”. Il a également ajouté : «OuiJe suis un grand fan des films de Tom et Andrew.. C’était comme revoir ce qui faisait partie de mon histoire et avoir ainsi la chance de se retrouver. Je ne veux pas dire que c’était comme fermer un chapitre, mais avoir des résolutions”.

Andrew Garfield s’est fait passer pour Spider-Man dans L’incroyable homme-araignée, sorti en 2012. Le ‘frère du milieu’ n’a fait qu’attendre la décision de sa plus grande référence. « J’ai attendu de voir ce que Tobey allait faire, alors j’ai réalisé alors que je n’avais pas le choix. Je suis Tobey jusqu’au bout du monde», a-t-il plaisanté. Mais, plus tard, il a détaillé les raisons qui l’ont amené à prendre la décision finale de jouer dans No Way Home : « L’intention était très pure, avec une histoire créative. Il ne s’agissait pas seulement de revenir dire bonjour et de repartir. Notre présence était au service de Tom et de ce qu’il est comme Peter Parker”.

En ce sens, l’acteur -qui brillait auparavant dans Tic, tic… Boum !– a insisté : «J’ai adoré l’idée du multivers en expansion dans ce film car sans le Spider-Man de Tobey et le mien, le Spider-Man de Tom n’aurait pas pu devenir le Peter Parker qu’il était censé devenir. Peut-être qu’il aurait perdu sa petite amie ou pris un chemin plus sombre sans cette scène où Tobey travaille comme mentor.. C’était une histoire que je voulais raconter et avec les gens avec qui je voulais travailler”. L’équipe était essentielle pour Garfield : «a dépassé mes attentes à cause de la façon dont Tom, Zendaya et Jacob Batalon fonctionnent en trio, c’est une amitié magique. Ils m’ont très bien accueilli ainsi que Tobey. Ils nous ont donné de nombreuses autorisations d’agir. C’était comme une fraternité”.

Si quelque chose est devenu clair au cours des mois d’attente, c’est que la participation de Tobey Maguire et celle d’Andrew Garfield étaient un secret gardé sous clé. C’est pourquoi l’enregistrement du film complet a commencé trois mois auparavant. « La date à laquelle les deux autres Spider-Man devaient venir était inscrite sur mon calendrier. Il se rapprochait et je devenais de plus en plus nerveux. Mais quand je les ai rencontrés, j’ai réalisé que je n’avais pas à être comme ça. Pour la première répétition, j’ai demandé à Zendaya et Jacob s’ils pouvaient être là pour me soutenir car nous devions lire la scène, jouer le même personnage mais en même temps mettre le coeur et l’âme de chacun. Je savais que cela signifierait beaucoup pour eux», a expliqué Tom Holland à propos de ses premières impressions.

Rapidement, l’acteur de 25 ans a été encouragé à se remémorer ce moment sur le plateau où il s’est enfin rendu compte qu’il était sur le point de marquer un tournant dans sa carrière professionnelle et, aussi, dans sa vie personnelle : «Je pense que c’était un peu injuste qu’ils nous mettent les costumes et nous laissent passer devant les caméras, c’était l’une des expériences les plus bizarres de ma vie. C’était très collaboratif et amusant, puisque Andrew a fait craquer le dos de Tobey jusqu’à ce qu’il ait l’idée de se montrer du doigt.. je n’oublierai jamais”.

Malgré les moments cocasses qui, sans aucun doute, ont traversé l’écran grâce à leur alchimie, Holland n’a pas pu mettre de côté l’émotion : «Ce film ressemble à un célébration de trois générations de cinéma. Dans les scènes, j’étais très excité mais aussi très heureux de tout ce qui se passait. J’étais comme, ‘Regardez ma vie, regardez tout ce qui m’est arrivé, je travaille avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. J’étais ravi de pouvoir faire un film de super-héros beaucoup plus émouvant que celui vu jusqu’à présent”.

De son côté, Tobey n’a pas pu s’empêcher d’expliquer comment il se sentait de retour sur le plateau : «Je me souviens d’avoir été le dernier jour du tournage et d’avoir pris conscience de la 20 ans d’histoire. C’était très stimulant de pouvoir travailler avec Andrew et Tom. Ce fut une expérience très enrichissante de sentir que nous partagions quelque chose, que nous avions cette fraternité. Tous les films et tous les personnages ont été inclus de manière très équilibrée et élégante.”. Et il a ajouté : « Remettre le costume semble puissant parce que le personnage signifie beaucoup pour certaines personnes. Cela donne une responsabilité, me fait me sentir béni et reconnaissant. être avec eux deux C’était bien mieux que ce que j’imaginais, bien plus que ce que je peux mettre en mots”.

Était-ce la fermeture définitive de homme araignée? Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient avoir de nouveaux projets avec Marvel Studios et Sony Pictures, mais la vérité est que l’accent est mis sur Tom Holland. « Je ne sais pas si je continuerai à être Spider-Man. Ce film était très spécial. Une partie de moi pense que c’est le moment idéal pour sauter du bâtiment et se balancer jusqu’au coucher du soleil, jusqu’à ce que le prochain jeune homme chanceux prenne le costume. Mais aussi j’aime ce personnage et je sais que je ne suis pas prêt à dire au revoir. Bien que si c’est le moment, ce sera», a-t-il conclu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂