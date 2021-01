Voici comment votre compte WhatsApp est volé et ce que vous pouvez faire pour l’éviter

Volez votre compte WhatsApp? Eh bien oui, c’est beaucoup plus facile que vous ne l’imaginez.

Il n’y a pas de discussion. WhatsApp n’est pas seulement l’application de messagerie la plus populaire, mais aussi l’une des applications les plus téléchargées au monde et tout cela malgré sa récente polémique avec ses nouvelles conditions d’utilisation.

Et en raison de son utilisation par des millions de personnes dans le monde, c’est une opportunité en or pour les escrocs, les voleurs et les pirates. L’augmentation des comptes volés dans WahatsApp a augmenté de façon exponentielle ces derniers mois nous devons donc faire très attention à la façon dont nous utilisons cette application.

Voler un compte WhatsApp? Effectivement, c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît donc ça ne fait jamais de mal d’apprendre à l’éviter.

C’est ainsi que votre compte WhatsApp est volé …

Comme ils avertissent de Wabetainfo, voler un compte WhatsApp n’est pas vraiment compliqué donc n’importe qui peut être victime de cette fraude.

Comme vous le savez presque tous, pour utiliser WhatsApp, vous avez besoin d’un smartphone avec un numéro de téléphone associé car lors de l’installation de l’application, ce n’est pas envoyer un code de vérification par SMS afin de démarrer la session.

Ce code est nécessaire pour utiliser WhatsApp, il doit donc être personnel et non transférable. C’est-à-dire, que seulement nous devons y avoir accès et en aucun cas nous ne devons le partager, même pas avec les amis et la famille.

L’une des méthodes les plus utilisées pour voler un compte WhatsApp est de tromper l’utilisateur en lui donnant ledit code au voleur / pirate. Par exemple, certains escrocs créent de faux comptes à l’aide de numéros virtuels, puis envoient des messages à d’autres numéros de texte avec le contenu suivant:

«Votre compte WhatsApp expirera en un rien de temps. Si vous souhaitez conserver votre compte, transmettez le code qui vous parviendra par SMS à ce numéro ».

« L’équipe WhatsApp a besoin de savoir si vous êtes humain: transférez le code à 6 chiffres que vous venez de recevoir par SMS à ce numéro. »

«Nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte WhatsApp. Si vous ne souhaitez pas que nous suspendions votre compte, veuillez renvoyer le code à 6 chiffres que vous venez de recevoir par SMS ».

L’idée est de faire peur à l’utilisateur dans l’idée que son compte sera verrouillé s’il ne transfère pas le code qu’il vient de recevoir, qui est essentiellement le code de connexion. Si l’utilisateur «mord» et partage ce code, les pirates pourront se connecter et prendre le contrôle de notre compte WhatsApp.

Évidemment, WhatsApp ne nous demandera jamais d’informations privées, et encore moins de code de connexion. Pour tout cela, que vous ou vos proches receviez un message similaire, l’ignorer complètement parce que c’est une arnaque.

… et ainsi vous pouvez l’éviter

Important: protégez votre compte WhatsApp en utilisant l'authentification en deux étapes. Assurez-vous d'utiliser les versions officielles de WhatsApp, disponibles sur l'App Store, TestFlight et Play Store.

Heureusement, nous pouvons empêcher le vol de notre compte ou au moins le rendre plus difficile pour les voleurs. Tout d’abord, nous vous recommandons d’activer la vérification en deux étapes dans WhatsApp pour ajouter un « plus » de sécurité à notre compte.

Dans le cas où nous avons partagé le code de démarrage à un tiers … ne vous inquiétez pas, il existe une solution si nous sommes rapides. Vous n’aurez plus qu’à vous connecter à nouveau à WhatsApp revérifier notre numéro de téléphone avec un nouveau code à 6 chiffres.

Bien sûr: télécharger uniquement WhatsApp à partir de sources officielles et de sites de confiance comme le Play Store, l’App Store ou le site Web officiel de WhatsApp. Les versions non autorisées de WhatsApp peuvent compromettre la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Méfiez-vous évidemment des clones de plus en plus nombreux de WhatsApp.

Et encore une fois nous répétons, Ne partagez jamais votre code à 6 chiffres avec qui que ce soit!

