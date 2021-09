Machine Gun Kelly s’en prend à Slipknot dans une performance

Ce week-end, lors de sa présentation au Riot Fest, un événement musical qui a eu lieu dans la ville de Chicago, aux États-Unis, le rappeur/rockeur Machine Gun Kelly a publié quelques déclarations incendiaires qui ont été prises comme une attaque directe envers Slipknot, spécifiquement envers leur chanteur Corey Taylor.

Les propos de MGK auraient été une réponse à une récente interview que Taylor a offerte à « Cutter’s Rockcast ». Bien qu’il n’ait pas directement mentionné le nom du chanteur de « Forget Me Too », Taylor a déclaré détester une grande partie du rock actuel. « Je déteste les artistes qui se lancent dans un genre et se tournent vers le rock et je pense qu’il sait qui il est. Mais c’est une autre histoire », a déclaré l’icône du nu metal.

Peu de temps avant de commencer à jouer « Jawbreaker », une chanson de leur album punk rock « Tickets To My Downfall », MGK a publié une réponse incendiaire aux déclarations de Taylor, qui a été capturée en vidéo :

Hé, tu veux savoir ce que je suis vraiment heureux de ne pas faire ? Avoir 50 ans et porter un putain de masque bizarre sur une putain de scène en train de dire de la merde.

Ce ne serait pas la première fois que Machine Gun Kelly s’adresse aux critiques contre lui cette année. En août dernier, lorsqu’il a sorti son single rock « Parachutes », il a envoyé un message via Instagram et TikTok dans lequel il se plaignait de ne pas avoir sorti une chanson de rap, le genre dans lequel il a commencé sa carrière, leur demandant de le faire. silencieux.

Après avoir failli se battre sur le tapis rouge des MTV VMA contre l’artiste martial mixte Connor McGregor, Machine Gun Kelly a remporté la seule catégorie dans laquelle il était nominé, recevant le prix de la « Meilleure chanson alternative » grâce à la chanson « My Ex’s Best Friend ”.

Récemment, Corey Taylor a commencé à préparer les fans de Slipknot pour la nouvelle scène du groupe, dévoilant sur scène son nouveau masque, qu’il utilisera lors de la promotion du nouvel album, qui n’a pas encore de date de sortie, mais on l’estime qu’il sera disponible dans les premiers mois de 2022.