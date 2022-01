La bête s’excuse d’avoir pris d’assaut la chasse après la perte

La chasse Mark Labbett – mieux connu sous le nom de The Beast – s’est excusé après avoir pris d’assaut lors d’un récent épisode du quiz disant que sa «santé mentale a été abattue».

Dans un épisode diffusé hier soir, le Chaser n’a pas réussi à attraper l’équipe – composée des concurrents Tom, Trudy, Simon et Gurbinder – qui est repartie avec le pot de 21 000 €.

Après la défaite, Labbett a gracieusement félicité l’équipe en disant: « Bien joué, les gars – vous le méritez. » Mais il a ensuite ajouté: « Je m’en vais », avant de se lever de son siège, de sortir en trombe et de frapper le plateau avec son poing en chemin.

L’animateur Bradley Walsh s’est excusé en disant: « Je m’excuse pour tous les enfants qui regardent, ce n’est pas comme ça que vous prenez la défaite. Vous devez le prendre avec magnanimité et humilité, c’est ainsi que vous devez le faire.

Pal et son compagnon Chaser Paul Sinha ont répondu: «Vous ne devriez jamais avoir à vous excuser pour le crime d’«être humain». Je n’aurais été nulle part sur ces questions.

Les fans n’ont pas tardé à offrir leur soutien et à rassurer Labbett sur le fait qu’il n’avait pas besoin de s’excuser.

Un fan a commenté : « La santé mentale est la chose la plus difficile à contrôler pour un individu. Vous avez été un excellent enseignant et êtes un grand quizzer et une personnalité de la télévision.