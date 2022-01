Boba Fett Series : BD Droid de Star Wars Jedi taquine Big Crossover !?

Notre héros du jeu Cal Kestis en dehors Star Wars Jedi : Ordre déchu pourrait un jour être vu sur le grand écran du cinéma maison. Mais avant que Disney ne le prépare pour une série d’action en direct, son compagnon droïde hilarant et serviable montre à quoi cela pourrait ressembler.

Le livre de Boba Fett contient déjà un petit crossover, qui est accueilli avec de grands yeux par les joueurs parmi nous.

Au cours de Chapitre 5 : Le retour du mandalorien le héros éponyme rencontre un vieil ami. Et jusqu’à Devise Peli avec elle Droïdes DUM respectivement droïdes de boxe (Droïdes de fosse).

Mais pas seulement, Peli Motto a un nouveau droïde dans son répertoire : un Unité BD. Nous les connaissons tous trop bien de Fallen Order, donc BD-1 a sauvé nos fesses numériques à maintes reprises.

Mais que fait une unité BD ici chez Peli Motto ? C’est BD-1 ? Ou est-ce un premier teaser : verra-t-on bientôt Cal Kestis avec BD-1 dans une série live-action ? Il ne ressemble pas à notre BD-1, Peli Motto l’appelle simplement BD. Il n’y a aucune autre indication qu’il pourrait s’agir de BD-1 non plus.

Un croisement plus important est possible à l’avenir. C’est maintenant plus concevable que jamais depuis le histoire de Cal toujours pas achevé C’est après Star Wars Jedi (1), il sera probablement poursuivi dans Star Wars Jedi (2). Et un crossover live-action dans l’une des séries « Star Wars » serait en fait très probable.

joue purement chronologiquement Ordre déchu 14 av.BY, environ cinq ans après la guerre des clones. Il est donc possible qu’une bonne Crossover dans la série Obi-Wan pourrait avoir lieu, qui est également à classer ici chronologiquement.

Star Wars : qu’est-ce qu’un droïde BD ?

Mais de quoi parle-t-on vraiment ici ? Qu’est-ce qu’une unité BD de toute façon? En gros un Unité BD un droïde de découverte (Explorer Droid) qui peut aider dans des missions qui se déroulent dans des endroits dangereux.

Ainsi, une unité BD est un Assistante d’un chercheur se tient sur le côté. Vous pouvez par exemple surmonter tous les terrains. À leur équipement comprennent un Scomp-Link, un holoprojecteur, des scanners et divers capteurs.

BD-Droid fait ses débuts majeurs dans Le Livre de Boba Fett © Disney/Lucasfilm

Mais ils sont rares dans une galaxie lointaine, très lointaine. L’unité BD est apparue dans les bandes dessinées Doctor Aphra 2020, ainsi que dans Star Wars Adventures: Shadow of Vader’s Castle.

En plus du BD-1 de Cal Kestis, par exemple, il existe encore TA-418la Docteur Eustache Okka – a aidé un professeur à l’Université de l’Ombre à l’époque de l’Empire Galactique.

En dehors de cela, il a maintenant été officiellement confirmé que EA trois nouveaux jeux pour la franchise en production chez Respawn Entertainment. L’un d’eux va Star Wars Jedi : Ordre déchu 2 respectivement « Star Wars Jedi 2 ».