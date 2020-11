La «  crise cardiaque  » de l’homme était vraiment un effet secondaire de la batterie avalée

Lorsqu’un homme est arrivé aux urgences, les médecins ont eu l’impression d’avoir un crise cardiaque . Mais c’était une fausse alerte: l’homme avait en fait avalé une batterie qui a gâché son électrocardiogramme (ECG), une mesure de l’activité électrique du cœur, selon un nouveau rapport du cas.

Une fois que les médecins ont retiré la batterie, l’électrocardiogramme est revenu à la normale, selon le rapport publié lundi 23 novembre dans le journal. Annales de médecine interne .

« Si quelqu’un avale une seule pile ou plusieurs piles, l’électrocardiogramme peut imiter des changements compatibles avec une [myocardial infarction, or heart attack]», a déclaré le Dr Guy L. Mintz, directeur de la santé cardiovasculaire et de la lipidologie au Sandra Atlas Bass Heart Hospital de Northwell Health à Manhasset, New York, qui n’était pas sur le cas.

L’homme de 26 ans était un détenu qui est arrivé au service des urgences de l’hôpital Santa Maria Nuova de Florence, en Italie, se plaignant de douleurs à l’estomac deux heures après avoir avalé intentionnellement une pile AA. Là, après avoir repéré la batterie sur un radiographie , les médecins ont réalisé un électrocardiogramme, dans lequel des électrodes placées sur la poitrine enregistrent l’activité électrique du cœur et tracez-le comme une ligne ondulée sur un fond quadrillé.

L’électrocardiogramme a montré le signe d’une crise cardiaque appelée «élévation du segment ST». Cela signifie qu’un segment particulier de l’électrocardiogramme qui est normalement plat est plutôt surélevé, a déclaré Mintz à 45Secondes.fr.

L’électrocardiogramme était le seul signe de crise cardiaque du détenu. Il n’avait aucun antécédent de maladie cardiovasculaire et son seul facteur de risque de maladie cardiaque était le tabagisme, selon le rapport. Il n’a pas signalé de symptômes de crise cardiaque (comme un essoufflement) et ses taux de troponine cardiaque, des protéines du muscle cardiaque libérées dans le sang lors d’une crise cardiaque, étaient normaux.

Des rapports de cas précédents ont documenté des personnes avalant des piles et ayant des électrocardiogrammes avec élévation de la ST, ont déclaré les auteurs. Par exemple, cet effet a été rapporté chez un homme qui a avalé six piles AAA et un autre homme qui a avalé 18 piles AA. Les auteurs des rapports de cas précédents avaient suggéré qu’il fallait peut-être plus d’une batterie pour modifier l’électrocardiogramme. Cependant, cette étude réfute cette hypothèse.

Mintz a qualifié le rapport «d’informations intéressantes sur les créneaux».

« [I] doute [the] la majorité des cliniciens sont conscients de ce phénomène « , a déclaré Mintz. Il conseille aux médecins traitant des patients qui ont avalé des piles de vérifier les marqueurs biologiques de la fonction cardiaque (tels que les niveaux de troponine) avant de réagir à l’électrocardiogramme anormal, et de retirer les piles comme dès que possible.

Mais comment l’ingestion de batterie pourrait-elle imiter une crise cardiaque? Le rapport de cas suggérait que le contact de la batterie avec l’acide gastrique aurait pu produire un courant électrique qui se déplaçait vers le cœur et affectait l’électrocardiogramme. « [This is] pas un mécanisme éprouvé, mais c’est un mécanisme plausible », a déclaré Mintz.

Même si ces patients n’avaient pas réellement de crise cardiaque, avaler une pile pouvait encore blesser le cœur. «Des effets électriques prolongés pourraient causer des dommages au cœur», a déclaré Mintz.

Il y a bien sûr d’autres raisons de ne pas avaler des piles. « Avaler une batterie est dangereux car la panne peut provoquer une fuite de produits chimiques ou même une obstruction intestinale », a ajouté Mintz.

Dans le cas présent, l’homme n’avait pas signalé de complications liées à la batterie.

