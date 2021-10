"Spider-Man : Pas de chemin à la maison" Ce sera le film Marvel le plus émouvant et c’est la preuve

En un peu plus d’un mois Tom Holland se mettra dans la peau de Peter Parker pour jouer Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le 17 décembre, le film sortira dans tous les cinémas du monde et est déjà l’un des plus attendus par Marvel. C’est que non seulement ce sera le retour triomphal de l’acteur britannique, mais les spéculations sur un éventuel spiderverse ne s’arrêtent pas.

Il y a des mois, la possibilité a commencé à circuler que Tom Holland travailler aux côtés d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, ses prédécesseurs, surSpider-Man : Pas de chemin à la maison. Et, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à ce sujet, la vérité est que l’enthousiasme des fans à voir les trois Peter Parker dans un seul film est beaucoup plus fort. Bien que ce long métrage ait également un petit degré d’émotivité.

La raison est simple : au-delà du possible spiderverse, le fait que Spider-Man : Pas de chemin à la maison être l’adieu de Tom Holland Marvel a causé beaucoup de tristesse chez certains adeptes. S’il s’est avéré que l’acteur renouvellera son contrat avec le studio, il n’y a toujours pas de confirmation officielle et tout indique qu’il est sur le point de dire adieu au monde des super-héros.

En fait, c’est exactement ce que Holland a ressenti pendant les enregistrements de No Way Home. C’est que, comme il l’a récemment avoué, il a ressenti beaucoup d’émotion lorsqu’il a tourné ce film avec ses compagnons pendant plus de trois ans : Zendaya et Jacob Batalon. « Nous tournions ces films pendant cinq ans« Tom a commencé par expliquer à Divertissement hebdomadaire.

Alors, Tom Holland ajoutée: « nous formons une relation incroyable entre nous trois. Nous étions ensemble tout le long du chemin. Nous avons fait tous les films solitaires de Spider-Man, nous avons fait toutes les tournées de presse ensemble”. Par ailleurs, l’artiste a également affirmé que, lors des derniers jours de tournage, il n’avait pu s’empêcher de pleurer d’émotion lors des adieux.

« Cela m’a brisé le cœur, mais en même temps, c’était excitant parce que nous passons tous au prochain chapitre de notre carrière.Hollande a assuré. C’est pourquoi, pour lui, ce fut un moment unique : «partager ce moment avec eux était probablement la meilleure journée que j’ai eue sur le plateau. Je pense que je n’ai jamais pleuré autant qu’à ce moment-là« , Colline.

