Abonnements annuels PS Now à moitié prix dans certains pays européens

Pendant que le service d’abonnement PS maintenant est souvent présenté comme une alternative inférieure au Game Pass de Microsoft, la comparaison n’est pas particulièrement juste. L’équipe en vert peut proposer des offres absurdes à perte pour son option, mais le prix de vente conseillé réel de PS Now est nettement inférieur, à seulement 49,99 € par an. Et si vous êtes rapide et que vous vivez sur un territoire européen sélectionné, vous pouvez profiter de 12 mois pour 24,99 €.

C’est vrai, Sony a temporairement réduit de moitié le prix du service, à la fois pour les nouveaux abonnés et les abonnés périmés. Cela signifie que même si vous avez déjà utilisé PS Now, vous pouvez toujours profiter de cette réduction – en fait, les seules personnes qui ne peut pas l’acheter sont ceux qui ont déjà un abonnement actif. L’offre se déroulera jusqu’au 31 octobre, et il convient de noter que le renouvellement automatique sera activé par défaut, alors désactivez-le si vous continuez.

Les problèmes de PS Now sont bien documentés, mais le service s’est amélioré ces derniers temps. Quelques titres à venir incluent GTA 3, de la trilogie GTA, Final Fantasy IX et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. Des centaines de jeux sont déjà disponibles, à la fois en streaming et en téléchargement, et vous pouvez trouver une liste de Tous les jeux PS Now via le lien. Honnêtement, nous recommandons le service si vous cherchez à étendre sérieusement votre bibliothèque PS5 et PS4 – surtout à ce prix.