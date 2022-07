L’histoire d’amour du Titanic était-elle réelle ?

Curiosités

En 1997, James Cameron a sorti le film mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui a été le film le plus rentable de l’histoire pendant 12 ans.

©IMDBLe film est sorti en 1997.

Combien d’entre vous auront grandi avec la routine de zapper et de quitter le canal qui transmettait titanesque, quelle que soit la minute des plus de trois heures. En 1997, James Cameron a créé ce film avec de très jeunes Leonardo DiCaprio et Kate Winsletqui avaient déjà fait quelques apparitions dans l’industrie mais grâce à cette production ils sont devenus des figures incontestables de Hollywood. titanesquequant à lui, a été le film le plus rentable de l’histoire pendant 12 ans, jusqu’à ce que James Cameron il s’est détrôné avec Avatar.

L’histoire de titanesque Il a été raconté à partir de la romance entre deux des passagers qui étaient à bord du plus grand navire du monde, qui en 1912 a quitté l’Angleterre pour les États-Unis mais n’a jamais atteint sa destination. jack et rose Ils ont été les protagonistes de ce voyage interrompu à jamais par un gigantesque iceberg chargé de démontrer que la main de l’homme n’est pas toujours parfaite, qu’aussi indestructible soit-il, un monstre d’acier peut se briser.

qui a vu titanesque Vous vous souviendrez que l’histoire commence avec une très vieille femme Rose et la découverte du site de l’épave avec une équipe prête à sauver les restes du navire. Immédiatement nous passons en Angleterre au début du 20e siècle, où l’aventure de jack et rose. Cette situation est ce qui conduit beaucoup à confondre l’actrice Gloire Stuartchargé d’interpréter la version adulte de Roseavec une personne qui a vraiment existé.

Si nous devons parler de faits réels et titanesque, il est juste de mentionner toute la tragédie qui s’est produite autour de cet immense navire. ils n’existaient pas jack et rose mais il y avait des milliers d’histoires similaires à la leur parmi toutes les victimes de ce naufrage survenu le 15 avril 1912. Sur les 2 240 membres d’équipage à bord du titanesquePrès de 1 500 ont perdu la vie lors du naufrage, soit par hypothermie, soit par noyade.

+La personne qui a vraiment existé dans Titanic

Au-delà de la fiction représentée par James Cameron de la main de DiCaprio et Winslet, il y avait un personnage dans le film qui existait réellement. Il s’agit de J. Bruce Ismayl’homme d’affaires qui dirigeait l’entreprise Ligne étoile blanchequi était chargé de la construction du titanesque. Interpreté par Jonathan Price (Rickie Ricon) dans le film, il fait partie de ceux qui ont réussi à survivre au drame et qui est accusé d’être l’un des responsables indirects du naufrage. Dans le film, en effet, il est tenu pour responsable d’avoir convaincu le capitaine du navire que l’iceberg n’allait pas avoir de conséquences catastrophiques pour le navire.

