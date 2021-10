Keanu Reeves fait un généreux cadeau à ses cascadeurs dans John Wick 4

Depuis des années, Internet se réjouit des histoires d’humilité et de simplicité avec lesquelles l’acteur Keanu Reeves évolue dans le monde sans se soucier de la célébrité ou de l’argent qu’il possède, c’est pourquoi il a réussi à gagner le respect et l’admiration de ses fans. .

En raison de la fin du tournage de « John Wick 4 », l’acteur a surpris son équipe de quatre cascadeurs, qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui tout au long de la production, avec un généreux cadeau de l’acteur : Une Rolex Submariner à chacun d’eux, qui selon The Robb Report, sont évalués à environ dix mille dollars.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de « The Wolfman » a déjà un nouveau réalisateur en charge

La nouvelle n’aurait pas été publiée sans les cascadeurs Bruce Lee Concepcion et Jeremy Marinas n’auraient pu contenir l’excitation de publier leurs remerciements à Keanu Reeves via leurs réseaux sociaux personnels, révélant que chaque montre contient une gravure de remerciement personnalisée. pour chacun d’eux, sous la devise « The 5 John Wick. JW4 2021 « .

Le quatrième volet de la saga « John Wick » a effectué son tournage dans les villes de Berlin, Paris et dans diverses régions du Japon. Ce sera la première fois dans l’histoire de la franchise dont le scénariste son créateur, Derek Kolstad, ne faisait pas partie de la production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Donnie Darko » espère élargir l’univers du film

En l’absence de Kolstad, le réalisateur Chad Stahelski a réalisé un film à partir d’un scénario développé par Shay Hatten et Michael Finch. Lors d’une conversation avec Collider plus tôt cette année, Kolstad a déclaré qu’en tant que scénariste d’une série à succès, il arrive un moment où votre création parvient à obtenir son diplôme et le studio ne vous souhaite que bonne chance. Cependant, il a assuré qu’il avait toujours de bonnes relations avec Stahelski et Dave Leitch.

« John Wick Chapter 4 » a officiellement commencé la production en juin dernier, confirmant avec Reeves la participation de Hiroyuki Sanada du film « Mortal Kombat », l’acteur Bill Skarsgard, Shamier Anderson, l’artiste martial Donnie Yien et la chanteuse Rina Sawayama. Le film sortira en salles le 27 mai 2022.