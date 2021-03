Pokémon Legends: Arceus – Giratina apparaît-elle comme un grand adversaire?

À l’intrigue de Pokémon Legends: Arceus est encore presque rien connu. Le décor est en un Sinnoh du passé réglé et que Dieu-Pokémon Arceus jouera un grand rôle. Basé sur l’histoire des éditions Diamant, perle et platine il pourrait être logique que Giratina comme un grand adversaire se produit.

Théorie: Giratina en tant qu’adversaire dans Pokémon Legends: Arceus

Cette théorie parle d’une approche narrative de « Pokémon Legends: Arceus », dans laquelle Arceus et Giratina Se battre. Giratina pourrait donc jouer le rôle d’adversaire.

Qu’est-ce que Giratina? Le Pokémon légendaire Giratina vient de la 4ème génération, est de type esprit / dragon et a été créé avec Dialga et Palkia comme l’un des premiers Pokémon d’Arceus. Pendant que Dialga et Palkia font ça Continuum espace-temps contrôle (Dialga représente le temps et Palkia représente l’espace), Giratina incarne le Antimatière. Il vit dans le Monde déformé – une autre dimension – et il maintient tous les mondes en équilibre.

© La société Pokémon

Giratina n’a pas de développement, mais cela peut prendre deux formes. Dans le monde déformé ou lorsque vous portez le Orbes de platine c’est dans son Archétypecela rappelle un serpent. Sinon, cela se produit dans son Changer de formulaire dans lequel il se tient sur six jambes. En raison du changement de forme, sa capacité change et ses statistiques défensives et offensives sont permutées.

Giratina joue un grand rôle dans l’histoire de la création du monde Pokémon

Dans la trame de fond des jeux « Pokémon », Arceus a créé le Monde Pokémon. Sur le pilier de lance de la montagne du cratère, Arceus forma alors deux œufs à partir desquels Dialga et Palkia éclos. Vous contrôlez l’espace et le temps. Un troisième œuf créé par Arceus éclos Giratinade sorte que Trio de dimensions a été achevée. Il était censé incarner un contrepoids à la structure spatio-temporelle de Dialgas et Palkia, mais Giratina a été créée par Arceus en raison de son comportement. banni dans le monde de la distorsion, une autre dimension où le temps s’arrête et l’espace est dans le chaos.

Arceus et Giratina se battent-ils dans Pokémon Legends: Arceus?

Donc, selon cette trame de fond, Giratina est située en rupture avec son créateur et dans « Pokémon Legends: Arceus », cela pourrait créer une histoire passionnante. Giratina pourrait donc combattre Arceus et nous, en tant que protagonistes, y jouerions un rôle. À la suite de cela Bataille Arceus sort victorieux et Giratina (encore) bannir dans le monde de la distorsion.

© The Pokémon Company / Superposition d’image 45secondes.fr

Peut-être que nous en apprendrons encore plus Histoire d’origine de Giratina, puisque presque rien n’est rapporté sur le Pokémon Légendaire sauf dans Pokémon Platine. À cause de son exilé Dans les mythologies racontées dans les jeux, Giratina est souvent laissée de côté dans le monde parallèle irréel.

Les fans de Pokémon ont même déjà vu un combat entre Giratina et Arceus. dans le Film cinématographique Arceus et le joyau de la vie, le Dieu-Pokémon se bat également contre Giratina. Il est donc très probable que nous puissions nous attendre à une bataille similaire dans « Pokémon Legends: Arceus ».

Si vous aimez ces suppositions, jetez un œil à celle-ci Message de Reddit à. Là, un utilisateur décrit plus de détails et parle même de deux factionsqui sont dirigés par ces deux puissants Pokémon.

Mais comme toujours avec de telles théories: Rien n’a été officiellement confirmé par Nintendo et The Pokémon Company et est donc considéré comme une rumeur.