Le télescope Hubble capture une superbe photo d’une rare étoile à combustion rapide pour son 31e anniversaire

Les scientifiques utilisant le télescope spatial Hubble ont dévoilé une nouvelle image époustouflante d’une étoile à combustion rapide pour célébrer le 31e anniversaire de l’emblématique observatoire.

L’étoile elle-même, surnommée AG Carinae, appartient à une classe appelée Variables bleues lumineuses et apparaît entourée d’une énorme coquille de matériau que l’étoile a soufflé dans l’espace il y a des milliers d’années. Cette coquille, appelée nébuleuse, mesure 5 années-lumière de large, à peu près à la distance de la Terre à l’étoile la plus proche au-delà de notre soleil, Alpha Centauri, selon l’Agence spatiale européenne, qui aide à faire fonctionner Hubble.

« J’aime étudier ces types d’étoiles parce que je suis fasciné par leur instabilité », a déclaré Kerstin Weis, qui étudie les étoiles variables bleues lumineuses à l’Université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, dans un communiqué de la NASA. « Ils font quelque chose de bizarre. »

Le télescope spatial Hubble: 30 ans qui ont transformé notre vision de l’univers

Une image du télescope spatial Hubble montre une étoile géante appelée AG Carinae, qui est entourée d’une vaste nébuleuse de gaz et de poussière d’environ 5 années-lumière de large. (Crédit d’image: NASA, ESA et STScI)

Dans la nouvelle image, l’hydrogène et l’azote gazeux brillent en rouge, tandis que le bleu marque les structures de poussières filamenteuses éclairées par l’étoile. Hubble a étudié la scène en lumière visible et ultraviolette.

Les étoiles variables bleues lumineuses ont deux modes, alternant entre des périodes de calme et une poignée d’explosions massives au cours de leur vie. Au cours de l’une de ces explosions, ces étoiles deviennent beaucoup plus brillantes – à l’heure actuelle, les scientifiques estiment qu’AG Carinae brille environ un million de fois plus brillant que le soleil de la Terre.

En rapport: Les meilleures images du télescope spatial Hubble de tous les temps!

Le ciel autour de l’étoile AG Carinae, vu par le télescope spatial Hubble. (Crédit d’image: ESA / Hubble, Digitized Sky Survey 2. Remerciements: Davide De Martin)

Les explosions, étonnamment, sont une tactique pour garder la star ensemble, selon le communiqué de l’ESA. Dans une étoile, la pression de gravité vers l’intérieur et la pression vers l’extérieur du rayonnement de l’étoile s’équilibrent généralement, mais dans une étoile instable, l’une l’emporte parfois sur l’autre. Dans le cas d’AG Carinae, cela signifie une pression vers l’extérieur surpassant brièvement la gravité pour cracher de la matière dans l’espace, une explosion qui stabilise l’étoile à nouveau en équilibre, plus ou moins.

Mais même encore, les étoiles massives ne peuvent endurer qu’un certain nombre de ces explosions avant de manquer de carburant. AG Carinae, que les scientifiques pensent être environ 70 fois plus massive que le soleil, peut durer peut-être 5 ou 6 millions d’années. De courtes durées de vie – seulement des dizaines de milliers d’années en tant que variable bleue lumineuse – rendent ces étoiles assez rares; les scientifiques n’en ont identifié que quelques dizaines dans notre Voie lactée et dans les galaxies voisines.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.