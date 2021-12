« Spider-Man: No Way Home » est entré dans l’histoire de Marvel lors de son week-end d’ouverture

in

Marvel l’a encore fait. Chaque fois qu’un nouveau film arrive dans son studio, c’est un succès, mais avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils ont dépassé leurs propres attentes. Le troisième film avec Tom Holland a été présenté le 16 décembre dans tous les cinémas d’Amérique latine et a remporté l’un des plus gros succès de l’histoire. En effet, une fois de plus, les fans ont montré leur fidélité à cette franchise.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il fait partie de la phase quatre du MCU et est devenu, bien avant sa première, l’un des plus attendus de cette ère de l’étude. En effet, à plusieurs reprises, différentes rumeurs ont été générées autour de l’intrigue du film. Et maintenant qu’il est déjà sorti, la réalité est que les adeptes de l’histoire de Peter Parker étaient ravis car il s’agit de l’une des meilleures performances de Tom Holland.

Sans aucun doute, à cette occasion, Holland laisse de côté l’air jeune et décontracté de son personnage pour le transformer, complètement, en homme. Désormais, le wall-crawler doit faire face à des défis qui l’amènent à changer complètement de vie et, par conséquent, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a été établie comme l’une des meilleures créations de la franchise. En fait, leurs chiffres récents le confirment.

Vous pouviez déjà voir que No Way Home provoquait beaucoup de fureur, même avant sa première, mais maintenant, il a battu tous les records possibles. Bien qu’il n’ait toujours pas réussi à dépasser la collecte de Avengers : fin de partie comme prévu, la vérité est que fait la liste des trois films avec la meilleure ouverture de l’histoire de Marvel. Même si, pour le moment, il est troisième dans le classement.

D’après ce qui s’est passé jusqu’à présent, Fin du jeu obtient le meilleur budget avec 357M€, Guerre de l’infini avec 257 M€ etHomme araignée il a maintenant 253M€. Cependant, il convient de noter que ce long métrage pourrait facilement surpasser tous les précédents dans le MCU puisqu’il a encore longtemps sur le panneau d’affichage. Même ainsi, en termes d’ouverture, il n’a toujours pas un mois en salles et est déjà entré dans l’un des classements les plus importants. Sans aucun doute, quelque chose de grand s’annonce en termes de collection pour cette excellente production.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂