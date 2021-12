Friendly Fire 7 : début, heure, participants et clubs – toutes les informations sur le stream caritatif

Tir ami a lieu pour la 7e fois cette année. Pour que vous ne manquiez pas le grand stream caritatif avec Gronkh, PietSmiet, Pandorya, Phunk Royal and Co., nous résumons les informations les plus importantes pour vous dans cet article.

Date et heure du tir ami 7

La septième édition de Tir ami sera samedi prochain le 4 décembre 2021 se produire. Nous avons à nouveau répertorié les informations les plus importantes sur le livestream ici.

Commencer: 4 décembre 2021 à 15h (décompte à 14h)

4 décembre 2021 à 15h (décompte à 14h) Durée: Environ 12 heures

Environ 12 heures Finir: 5 décembre 2020 vers 3h du matin

Où puis-je diffuser Friendly Fire 7 ?

Si le livestream a été diffusé sur la chaîne Twitch de PietSmiet l’année dernière, il reprendra sur la chaîne Twitch de Gronkh en 2021. Déjà à 14:00 Le compte à rebours commence à l’horloge, dans laquelle, entre autres, les clubs soutenus cette année se présentent.

Il y aura également un enregistrement exclusif d’une session live du groupe de metal suédo-danois Amarante diffuser pour mettre les fans dans la bonne humeur.

Devise et sponsor

Cette année, c’est l’éditeur et développeur français Ubisoft après l’aventure d’action Assassin’s Creed Valhalla avec le jeu de tir en monde ouvert Loin cri 6 Sponsor principal de Friendly Fire 6, c’est pourquoi tous les articles de marchandise ont été conçus dans le look approprié.

Outre Ubisoft, les autres sponsors sont Microsoft Xbox (Xbox Game Pass), THX Nordic avec Elex 2, Bandai Namco, Betterplace, Backforce, « Bus Simulator 21 », Republic of Gamers, FRITZ! d’AVM, Twitch de ROB et NZXT. Le tir ami aura lieu à nouveau dans les locaux du Usine d’esport.

Cette année également, tous les revenus provenant des dons, des ventes de marchandises et des enchères seront à nouveau complètement augmentés organisations et projets à but non lucratif répandu.

Les participants FF7 & l’équipe dans les coulisses

Le casting de Friendly Fire 7 n’a pas changé cette année non plus et donc les onze suspects habituels vous attendent :

Aucun autre participant n’a été annoncé jusqu’à présent, mais des invités spéciaux peuvent être attendus, car les invités ont également trouvé leur chemin dans le flux caritatif ces dernières années. Hella hors de son esprit ou les gars de grenouilles de l’espace. En raison de Corona, il est peu probable que le nombre de participants augmente cette année.

Dons et sponsors réussis

L’année dernière seulement est passée par le flux de charité dans son ensemble 1 654 548 euros ensemble. En plus des enchères Produits de coopération, des cadeaux de sponsors et des dons en direct de téléspectateurs, les dons ont également été générés par la vente de produits dérivés.

Au cours des cinq dernières années, c’était même à peine 3 350 000 euros collectés pour les organisations à but non lucratif. Si loin est venu près de 5 millions d’euros pour la charité cochez ensemble.

Ces clubs seront soutenus par Friendly Fire 7 en 2021 :

Mais cette année, il y a quelque chose de spécial. Pour la première fois, l’équipe de Friendly Fire Collecter un huitième de la somme dans un fonds d’urgenceafin de pouvoir réagir rapidement aux catastrophes humanitaires tout au long de l’année. L’argent est administré par Betterplace et utilisé en consultation avec l’équipe Friendly Fire.

Mikkel Robrahn, chef de projet, à ce sujet :

« Des catastrophes comme les inondations en Allemagne ont clairement montré qu’il est important de pouvoir aider rapidement et sans bureaucratie tout au long de l’année. Avec le Friendly Fire Emergency Fund, nous voulons intervenir précisément dans de tels cas, lorsque cela devient nécessaire.«

Acheter des articles de fans

Cette année également, dans le cadre de Tir ami 7 Encore une fois, divers articles de fans peuvent être achetés dans la boutique déjà ouverte. Vous pouvez choisir parmi le populaire calendrier Friendly Fire, divers t-shirts ainsi que des sweats à capuche, des tasses, des images, des sacs, des chapeaux, des pantalons, une impression d’art encadrée et bien plus encore.

Noter: En raison de l’augmentation du volume des commandes, cependant, l’expédition des articles devrait être retardée jusqu’en janvier 2022.

Les dons seront à nouveau collectés en coopération avec betterplace. Cela garantit que tout le monde reçoit un reçu de don et que l’argent parvient aux clubs.