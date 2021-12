Le chanteur le plus écouté au monde en 2021

le personnalités du monde artistique ils rivalisent année après année pour devenir les plus populaires. Si, pour les séries et les films, il est un peu difficile de mesurer si ce que le public a vraiment aimé, c’est le projet ou l’acteur, en termes de Musique le calcul est beaucoup plus facile. Les statistiques ne mentent pas et il est incontestable qu’il existe un musicien qui s’est hissé au rang de chanteur le plus écouté au monde en 2021.

Il s’agit de Mauvais lapin, le rappeur et compositeur portoricain qui – pour la deuxième année consécutive – a été le plus choisi par les utilisateurs de Spotify. Cela a été annoncé par l’appel Spotify enveloppé 2021, le résumé global que la plateforme de streaming publie chaque année en décembre passant en revue la liste des artistes, chansons, albums et podcasts les plus écoutés au cours de la période entre janvier et octobre.

Un détail qui donne encore plus de mérite à Bad Bunny est que, cette saison, il n’a pas sorti de nouveau matériel d’enregistrement. C’est-à-dire que malgré le fait qu’il n’ait pas publié de musique renouvelée, ses adeptes continuent de choisir ses chansons et les considèrent suffisamment bonnes pour les garder parmi les tendances. Plus que 9,1 milliards de vues, le musicien a conquis non seulement l’Amérique latine, mais aussi le reste des pays du monde.

Dans la liste des artistes les plus écoutés ils le suivent Taylor Swift, qui a récemment sorti une nouvelle version réenregistrée de son album Rapporter, ainsi que les groupes et solistes qui ont déjà leur place dans les premières places du classement : BTS, Drake et Justin Bieber. Étonnamment, ni Bad Bunny ni aucun d’entre eux n’avaient les chansons les plus écoutées dans le monde.

Olivia Rodrigo monter sur le podium avec Le permis de conduire, suivie par Lil Nas X avec MONTERO (Appelle-moi par ton nom) Oui Le Kid LAROI avec Rester, en collaboration avec Justin Bieber. La quatrième place appartient également à Olivia avec le thème Bon 4 U, tandis qu’à la cinquième place se démarque Dua Lipa et son featuring avec DaBaby, en lévitation. De leur côté, les albums les plus écoutés ont été Aigre (Olivia Rodrigo), Nostalgie du futur (Dua Lipa), Justice (Justin Bieber), = (Ed Sheeran) et Planète elle (chat doja).

