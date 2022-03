Giancarlo Esposito prêt à diriger la nouvelle série AMC The Driver

Tu ferais mieux d’appeler Saul se termine sur AMC cet été, mais le réseau n’en a pas fini avec Giancarlo Esposito. Selon The Hollywood Reporter, il vient d’être annoncé que l’acteur jouera dans le rôle de producteur exécutif Le conducteur pour AMC et AMC+. Il s’agit de la troisième collaboration entre Esposito et AMC après que l’acteur a été présenté dans les deux Breaking Bad et sa série dérivée, Tu ferais mieux d’appeler Saulqui ont tous deux été acclamés par la critique.

Le conducteur suit un chauffeur de taxi (Esposito) dont la vie est bouleversée lorsqu’il accepte de conduire un gangster zimbabwéen basé à la Nouvelle-Orléans, connu pour exploiter les immigrants sans papiers dans les ports du sud des États-Unis. La série est basée sur une mini-série de la BBC de 2014 dirigée par David Morrissey de Danny Brocklehurst et Jim Poyser. Esposito s’est impliqué dans l’adaptation américaine car il était fan de la version BBC. Brocklehurst et Sunu Gonera ont créé cette nouvelle version de Le conducteurproduit par AMC Studios en association avec A+E Studios et Thruline Entertainment.

« Je suis ravi, enthousiasmé et inspiré de collaborer avec le réseau stellaire et l’équipe créative d’AMC », a déclaré Esposito dans un communiqué. « Merci d’avoir cru en moi. C’est super d’être de retour à la maison !

Gonera a ajouté: «C’est surréaliste d’être à ce stade. Tout ce voyage a commencé par une simple conversation il y a quatre ans dans le salon de mon manager Josh Kesselman lorsqu’il a déclaré: « Giancarlo tient à jouer un homme ordinaire comme son prochain rôle. Il y a une émission britannique qu’il adore qui s’appelle Le conducteur. Pourriez-vous regarder le pilote et voir si vous pouviez proposer une prise qui pourrait vous enthousiasmer tous les deux ? » Hum, le ferais-je ? Tu m’as eu chez Giancarlo et tout le monde.

Theo Travers servira de showrunner pour Le conducteur, avec Gonera réalisant le premier épisode. Esposito, Gonera, Brocklehurst et Travers produiront également la série avec Kesselman et Danny Sherman de Thruline, Barry Jossen, directeur des studios A + E, et Tana Jamieson, vice-présidente exécutive des affaires créatives. Le projet est prévu pour une sortie en 2023 sur AMC et AMC+.





« C’est un plaisir et un privilège de travailler avec AMC sur cette réinvention audacieuse de ma mini-série britannique », a noté Brocklehurst dans le communiqué. « Sunu Gonera et Theo Travers ont tous deux apporté de superbes voix originales à la prémisse et je suis ravi de faire ce tour avec eux. »

Travers a également déclaré: «Je ne pourrais pas être plus excité d’aider à donner vie à ce spectacle. Je suis fan du travail de Giancarlo depuis celui de Spike Lee Faire la bonne chose. C’est un véritable honneur d’avoir la chance de collaborer avec lui de cette manière. Le conducteur est une quête d’identité sombre et à haute tension pour un homme ordinaire essayant de trouver un nouveau but dans sa vie.





Giancarlo Esposito dira d’abord adieu à Gustavo Fring





AMC

Les fans se préparent pour la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, qui fera ses débuts en avril. Le spectacle mettra fin à la course de Giancarlo Esposito en tant que manager de Los Pollos Hermanos et chef de file de la drogue Gustavo Fring, un rôle qu’il a d’abord joué sur Breaking Bad. Bien que l’histoire de Gustavo soit bientôt terminée, AMC voulait clairement faire beaucoup plus avec Esposito.

« Giancarlo est un talent singulier qui est déjà apprécié des téléspectateurs d’AMC grâce à ses performances exceptionnelles dans Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul. Nous sommes ravis de poursuivre sa relation avec AMC et AMC + dans une série construite autour de lui et d’un personnage inoubliable qui prend ce qu’il pense être une opportunité d’emploi simple et se retrouve confronté à un monde qui le teste d’une manière qu’il n’aurait jamais pu imaginer, » a déclaré Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC pour AMC Network.





