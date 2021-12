Les fans implorent maintenant un incroyable Spider-Man 3 avec Andrew Garfield

Tobey Maguire et Holland ont tous deux obtenu trois films incroyables dans le costume Spidey, mais l’intermédiaire Andrew Garfield n’en a obtenu que deux.

L’incroyable homme-araignée et sa suite a plutôt bien fonctionné au box-office et auprès des fans purs et durs, mais elle n’a pas reçu l’amour dont elle avait besoin pour justifier une troisième manche.