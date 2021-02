Spider-Man: No Way Home a la scène de combat la plus impressionnante de Marvel, insiste Tom Holland

Spider-Man 3 La star Tom Holland garde bien le train du battage médiatique pour la suite de Marvel, l’acteur taquinant maintenant une séquence de combat qu’il décrit comme « la scène de combat la plus impressionnante » qu’il ait jamais vue dans un film de super-héros. Holland a profité de la grandeur de l’action de la bande dessinée dans la salle de montage du film et est maintenant convaincu que Spider-Man 3, dont le titre officiel a été annoncé plus tôt aujourd’hui comme Pas de chemin à la maison, répondra à la quantité d’ambition qui a placé sur lui.

« Le film est incroyablement ambitieux, et je suis ravi de dire que nous avons réussi à le faire. Il se passe vraiment bien. Nous avons regardé une scène de combat que nous avions tournée il y a quelques semaines, et je n’ai jamais vu de combat. comme ça dans le MCU. Je suis vraiment ravi que le public le voie. «

La Hollande a également révélé quelques détails concernant le tournage du Spider-Man: pas de retour à la maison scène et le temps et les efforts y ont été consacrés. Il révèle que la scène dont il est tellement excité a pris environ un mois à tourner, mais que tout ce travail acharné est là-haut à l’écran.

«J’ai vu un montage il y a trois ou quatre jours d’une scène de combat que nous tournons depuis environ un mois, et c’est de loin la scène de combat la plus impressionnante que j’aie jamais vue dans un film de super-héros. J’en ai été époustouflé . «

Malgré sa tristement célèbre réputation de gâcher les choses bien avant qu’il ne soit censé le faire, Holland résiste à l’envie de laisser quelque chose de spécifique sur la scène sortir de sa bouche. Bien que nous n’ayons aucune idée de qui implique la scène de combat, à part Spider-Man (probablement), il y a des rumeurs en cours depuis un certain temps selon lesquelles plusieurs méchants feront le saut par rapport à la précédente. Homme araignée itérations et dans le MCU, y compris Doctor Octopus d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx et potentiellement Green Goblin de Willem Dafoe. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait-il être la grande séquence de combat multivers que nous attendions tous.

La Hollande a tease l’ambition de Spider-Man 3 avant, tout en révélant qu’il n’a toujours aucune idée de ce qui se passe dans la suite du MCU malgré le tournage pendant des semaines et en étant le personnage principal. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue soient toujours gardés secrets (tout comme le titre du film, ce qui ne peut que signifier que c’est un gros cadeau), nous savons que Benedict Cumberbatch reprendra le rôle de Docteur Strange, assumant le rôle de mentor qui était auparavant occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr. Avec la participation de Sorcerer Supreme de Cumberbatch, et les deux WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie ouvrant le MCU à la folie des univers alternatifs, il est sûrement désormais acquis que Peter Parker s’attaquera lui-même au même problème.

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir à quel point cette scène de combat est impressionnante et comment toutes les pièces s’emboîtent. À l’origine, Spider-Man 3 a été fixé pour une date de sortie du 16 juillet 2021, dans le cadre de la phase 4 très attendue du MCU. En raison des circonstances mondiales en cours, toute la phase a été remaniée, avec Spider-Man 3 devrait maintenant entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Tom Holland a fait ces commentaires en s’entretenant avec Kevin Polowy de Yahoo.

J’adore le fait que Tom Holland sache que tout le monde veut un nouveau scoop Spider-Man 3, alors il est venu armé d’une friandise « pour continuer ce train d’excitation. » Il a vu les premières images et dit qu’il a « facilement la scène de combat la plus impressionnante que j’ai jamais vue dans un film de super-héros. » pic.twitter.com/wZQcEGU6mt – Kevin Polowy (@djkevlar) 23 février 2021

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man