Naruto – Naruto est-il lié à Jiraiya ?

Jiraiya était un compagnon important Naruto. Le légendaire Sannin, qui comprend également Orochimaru et Tsunade, a pris l’élève maladroit sous son aile et lui en a apporté d’importants jutsu comme le rasengan à.

En général, Jiraiya semble avoir des liens étroits avec la famille de Naruto. Si serré que même un relation consiste? Nous avons examiné de plus près l’arbre généalogique de Naruto et avons cherché à savoir si Jiraiya était lié à Naruto.

Jiraiya était comme un père pour Naruto

Avec La mort de Jiraya Naruto luttait le plus. Le vieil homme était comme un père pour Naruto. Mais son vrai père est mort il y a de nombreuses années, parce que c’était lui quatrième Hokage Minato Namikaze.

Jiraiya n’était pas seulement le sensei de Naruto mais aussi du père de Naruto, Minato. Malheureusement, on ne sait rien des ancêtres de Minato. Aussi avec son épouse Kushina Uzumakiqui est la mère de Naruto, il n’y a aucune preuve d’une relation avec Jiraya.

Jiraya lui-même a pas un mot sur ses parents perdu. Étant donné que dans l’anime « Naruto », il y a des scènes de son enfance dans lesquelles les parents ne jouent jamais de rôle, on peut supposer qu’il a grandi sans parents est.

Une autre indication que Naruto et Jiraya ne sont pas liés est le Couleur de cheveux. Il n’a ni cheveux blonds ni roux comme les parents de Naruto, mais de naissance cheveux blancs comme neige. Soit il se teignait les cheveux depuis l’enfance, soit il n’est vraiment pas un ancêtre de Naruto.

Existent néanmoins de nombreux parallèles entre lui et Naruto : tous deux avaient un rival puissant à l’académie de ninja et ont été jetés dans une équipe avec lui. A Jiraya c’était Orochimaruavec Naruto c’était sasuke.

©1999 par Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

De plus, les deux étaient valables dans leur enfance comme un maladroit et avait une grande gueule. Ces parallèles devinrent de plus en plus clairs pour Jiraiya et il ne put s’empêcher d’accepter Naruto comme son élève. Il a aussi vu ça dans Naruto Enfant d’une prophétiece qui donnerait au monde ninja la paix ou la guerre.