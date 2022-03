Comment et à quelle heure voir « Peaky Blinders » Saison 6 Episode 2

La sixième et dernière saison de « Peaky Blinders» a commencé le dimanche 27 février 2022 avec l’épisode ‘Black Day’ (6×01), où Tommy part pour l’Amérique du Nord lorsque la fin de la Prohibition apporte de nouvelles opportunités. Mais il fait face à un nouveau danger de la part d’un vieil adversaire qui entre enfin en action.

Après la tentative ratée contre Oswald Mosley (Sam Claflin), Tommy Shelby (Cillian Murphy) tente de se suicider, mais au soulagement des fans, Arthur retire les balles de son arme, alors le sinistre gangster rentre chez lui, où il retrouve les corps de Barney (Cosmo Jarvis) et d’Aberama Gold (Aidan Gillen).

Mais ce n’est pas tout, il trouve aussi un troisième corps enveloppé de draps blancs et abandonné devant sa porte. Un appel du capitaine de l’IRA Swing ( Charlene McKenna ) l’informe que ce sont eux qui ont déjoué la tentative d’assassinat de Mosley et ont profité de l’occasion pour restructurer l’empire Shelby en assassinant Polly.

Après la mort de Polly, Tommy sera en guerre contre lui-même et il pourrait perdre cette bataille. De plus, il devra composer avec Michael Gray qui veut se venger de Tommy pour ne pas avoir empêché la mort de sa mère.

Polly Gray est décédée dans le premier épisode de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR “PEAKY BLINDERS” 6 CHAPITRE 2 ?

Le deuxième chapitre de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders» sera présenté en première le Dimanche 6 mars à 21h00 au Royaume-Uni à travers Bbc Un. Il sera également disponible en ligne sur BBC iPlayer.

Chaque dimanche, un nouvel épisode est diffusé et étant donné que le nouvel opus comporte six chapitres, il se terminera le 3 avril 2022. Et peu de temps après, il sera disponible sur Netflix.

PROGRAMME DE LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS »

Mexique : 14h00

Espagne : 21h00

Pérou : 15h00

Colombie : 15h00

Chili : 17h00

Argentine : 17h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CHAPITRE 2 DE LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS » ?

Selon le synopsis officiel de ‘Black Shirt’, le deuxième épisode de la sixième et dernière saison de « Peaky Blinders”, Tommy s’implique dans un jeu de pouvoir avec des fascistes, des combattants de la liberté et des gangsters de Boston. Alors que les joueurs complotent pour le trahir, Tommy rend visite à un vieil allié à Camden.

Comme on le voit dans la bande-annonce du nouveau chapitre, l’un des personnages préférés des fans du drame historique de la BBC reviendra, il s’agit d’Alfie Solomons, joué par Tom Hardy. De plus, Mosley se présente, ce qui crée des problèmes pour Thomas.