Ce sont tous les films, séries et documentaires qui arrivent cette semaine sur Disney+

Ce sont toutes les nouveautés qui débarquent sur Disney+ cette semaine.

Disney + a publié un contenu aussi intéressant que le film dans le premier tiers d’avril mort sur le nille dernier long métrage d’Hercule Poirot, le personnage le plus populaire d’Agatha Christie, des séries comme Go fabric, Sam ou Alternative Therapy et les saisons 5 et 6 du documentaire Les prédateurs les plus meurtriers d’Afrique et pour ne pas s’ennuyer en cette période de Pâques, la plateforme de streaming a prévu nouveautés de films, séries et documentaires pour cette semaine vraiment intéressant.

Pour que vous ne manquiez de rien, ci-dessous, nous allons détailler toutes les nouveautés qui arrivent cette semaine à Disney +, parmi lesquelles nous pouvons souligner Fraisun thriller sombre avec Sebastian Stan et Daisy Edgard-Jones, L’ère glaciaire : les mésaventures de Scratla nouvelle série animée de l’écureuil le plus célèbre de Disney ou Les Kardashianune série Disney+ originale dans laquelle nous accompagnerons Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie dans leur quotidien.

Films à venir sur Disney + cette semaine

Disney + augmente son vaste portefeuille de films avec une série de nouvelles intéressantes que vous pouvez voir tout au long de cette semaine sur la plate-forme de streaming populaire.

Ceux-ci sont Tous les films qui arrivent sur Disney+ tout au long de cette semaine:

Frais (15 avril)

Noé (15 avril)

Amis pour toujours (15 avril)

Anxiété maximale (15 avril)

Les séries arrivent sur Disney+ cette semaine

Cette semaine, Disney+ bonifie son catalogue complet de séries avec des premières telles que L’âge de glace : les mésaventures de Scrat, une série animée qui narre les aventures et mésaventures de Scrat l’écureuil après être devenu père ou The Kardashians, une nouvelle télé-réalité qui raconte la vie sous les projecteurs de cette famille américaine populaire.

Ceux-ci sont Toutes les séries qui arrivent sur Disney+ cette semaine:

Ice Age : Les mésaventures de Scrat (13 avril)

Les anges ignorants (13 avril)

NYPD (13 avril)

Patience bénie (13 avril)

Fancy Nancy Saisons 1 et 2 (13 avril)

Les Kardashian (14 avril)

Documentaires à venir sur Disney + cette semaine

Si vous êtes fan de documentaires, Disney+ vous a préparé quelques premières pour cette Pâques que vous aimerez sûrement:

Survie à distance (13 avril)

(13 avril) Trafic illégal avec Mariana Van Zeller Saison 1 (13 avril)

