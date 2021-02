L’armée américaine teste un panneau solaire dans l’espace avec lequel envoyer de l’énergie à n’importe quelle partie de la Terre

Une équipe de scientifiques des forces américaines a testé avec succès un panneau solaire dans l’espace pour fournir de l’énergie à la Terre. Bien que nous ayons déjà utilisé des panneaux solaires à la fois ici sur Terre et dans l’espace, cette fois, les deux concepts sont unifiés pour tirer parti des deux. Jusqu’à présent, le petit prototype qu’ils ont créé a donné des résultats positifs.





L’idée derrière c’est le pouvoir fournir de l’énergie dans des endroits éloignés lorsqu’il n’est pas possible de l’obtenir par d’autres moyens. Par exemple, lorsqu’une panne d’électricité survient en raison d’une catastrophe naturelle, dans de tels cas, dirigez simplement un faisceau depuis l’espace et alimentez un endroit spécifique sur Terre.

Un rayon de lumière, quand il n’y a pas de lumière

Selon CNN, une équipe de chercheurs de l’armée américaine a testé avec succès la technologie ces mois-ci. En mai dernier, ils ont envoyé un panneau sur l’avion secret X-37B du Pentagone pour tester cette technologie. Le panneau, appelé module d’antenne de radiofréquence photovoltaïque (PRAM), avait à peu près la taille d’une boîte à pizza.

Puisque le panneau est dans l’espace et non ici sur Terre, rien ne s’interpose entre lui et les rayons du soleil. En d’autres termes, il n’y a pas d’atmosphère qui gêne l’entrée de la lumière ou limite les rayons qui arrivent. C’est pourquoi l’appareil peut recevoir plus d’éclairage qu’il n’en recevrait ici sur Terre. De même, il n’est pas autant affecté par la dégradation de l’efficacité qui se produit lorsque les panneaux solaires sont chauffés sur Terre. Par conséquent, les records d’efficacité ici sont de 47%.

Pour le moment, l’appareil a pu générer environ 10 watts, ce qui, bien que peu, est plus que suffisant pour démontrer les capacités du panneau. Le système est également évolutif, des panneaux beaucoup plus grands peuvent être créés pour stocker plus d’énergie.

À présent la prochaine étape consiste à envoyer cette énergie capturée sur Terre et stocké. C’est un processus plus complexe, bien que théoriquement possible, selon les chercheurs. L’idée serait d’utiliser un micro-ondes et un faisceau d’ondes millimétriques pour renvoyer l’énergie vers la Terre. Un récepteur ici en surface serait chargé de capturer ce faisceau de lumière et d’économiser l’énergie envoyée. En d’autres termes, un laser qui envoie l’énergie d’un satellite vers la Terre.

L’avantage d’un tel système est que peut fournir de l’énergie à n’importe quelle partie du monde où il y a une antenne de réception et c’est nécessaire de toute urgence. Au-delà de cela, les chercheurs devront désormais prouver que renvoyer l’énergie vers la Terre est faisable.

Via | CNN

Plus d’informations | IEEE